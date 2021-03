chiedono un incontro urgente a musumeci

Si sposta da Termini Imerese a Palermo la protesta degli operai Blutec

Sit-in e blocchi stradali davanti Palazzo d’Orleans

Lavoratori e sindacati chiedono un incontro a Musumeci

A giugno scadrà la cassa integrazione, silenzio sulla vertenza decennale

Sit-in e blocchi stradali davanti alla Presidenza della Regione siciliana a Palermo. A manifestare sono gli operai Blutec di Termini Imerese. Fim Fiom e Uilm hanno chiesto un incontro al governatore Nello Musumeci.

La scadenza della cassa integrazione e nessun piano di rilancio

A giugno scadrà la cassa integrazione per i 600 lavoratori dello stabilimento di Termini Imerese e al momento non c’è una soluzione industriale per il rilancio della fabbrica. Da giorni i sindacati chiedono la convocazione al Mise e hanno deciso di spostare la protesta da Termini Imerese a Palermo.

Quattro operai in catene per protesta, la mobilitazione da due settimane

Quattro operai della Blutec si sono incatenati davanti a Palazzo d’Orleans. La protesta davanti ai cancelli della fabbrica di Termini Imerese era iniziata due settimane fa.

Le richieste dei sindacati metalmeccanici

Da tempo i sindacati metalmeccanici chiedono con urgenza un incontro al ministro dello Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti. In una nota dello scorso 3 marzo i sindacati avevano scritto: “Nonostante la richiesta di incontro al Ministro Giorgetti, le sollecitazioni delle istituzioni locali e dei commissari straordinari, non vi è ancora risposta alcuna per trovare una soluzione definitiva alla decennale vertenza”.

Subito un tavolo di crisi

Fiom, Fim e Uilm sollecitano il ministro Giorgetti “a convocare urgentemente il tavolo di crisi. Oggi ci sono le condizioni – dicono – affinché l’area industriale di Termini Imerese diventi un polo di attrazione di investimenti pubblici e privati e di creazione di buona occupazione, ma c’è anche il rischio che la situazione precipiti”. “Occorre – concludono i sindacati – l’impegno del Governo poiché è urgente riprendere e correggere il percorso avviato per arrivare quanto prima al rilancio industriale del sito e garantire la continuità occupazionale”.