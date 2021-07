Interventi dei mezzi aerei

Sono entrati in azione all’alba un canadair e un elicottero per spegnere gli ultimi focolai nella zona di Troina ieri devastata da un incendio che ha tenuto in allarme la popolazione anche di Agira e Ragalbuto. I mezzi aerei stanno operando nella zona di Feudo Nuovo dove ci sono ancora focolai.

Questa mattina si registrano incendi a Grammichele nel catanese e a Castellammare del Golfo nel trapanese. Ieri sono stati 34 i roghi che hanno distrutto decine di ettari di bosco e macchia mediterranea in tutta la Sicilia. Le zone più colpite nel palermitano quella del partinicese.

Qui l’autostrada è rimasta bloccata per diversi incendi lungo la carreggiata. Nel trapanese nella zona di Castellammare tra Monte Sparagio e Castello di Baida.

Ad Agrigento fiamme a Menfi mentre a Siracusa devastata in questi giorni da decine di incendi anche ieri un incendio tra contrada Spalla e contrada Targia ha provocato l’evacuazione di un parco acquatico. Sempre nel Siracusano, anche tra Lentini e Carlentini, fiamme anche ad Avola e Cassibile, a Noto, tra Vizzini e Francofonte. Il presidente Nello Musumeci ha chiesto l’intervento dei militari dell’esercito nelle aree rurali.