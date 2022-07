Incendio anche a Bivona

La Sicilia continua a bruciare a causa di vasti incendi che si stanno propagando soprattutto in provincia di Palermo e di Agrigento. Intanto è stato domato il rogo che imperversava da giorni a Montelepre.

Questa mattina altro incendio tra Casteldaccia, Trabia e Altavilla Milicia

Un incendio è divampato questa mattina tra Casteldaccia, Trabia e Altavilla Milicia. Sono impegnate le squadre dei vigili del fuoco, della forestale e della protezione civile. Le fiamme partite in territorio di Trabia si sono presto propagate nel territorio.

Spento l’incendio a Montelepre

Solo a tarda notte è stato completamente spento l’incendio che ieri ha impegnato per tutta la giornata i mezzi aerei, i forestali e i vigili del fuoco sulle montagne di Montelepre nel palermitano. La notte è stata sicuramente più tranquilla e già prima di sera tutti i roghi nel territorio provinciale erano stati spenti. Almeno per qualche ora le fiamme (e soprattutto i piromani) danno tregua al Palermitano che da quando è iniziativa l’estate è stato assediato da numerosi roghi. L’ultimo di maggiore entità proprio quello di Montelepre dove è stato necessario l’intervento dei canadair per riuscire a spegnere tutti i focolai.

I lanci dal cielo

Con diversi lanci di acqua già nella mattinata si era attenuato il fronte del fuoco sui promontori monteleprini. Situazione dunque sottocontrollo già da diverse ore. Resta però la polemica innescata dal sindaco Giuseppe Terranova che nei giorni scorsi aveva parlato con chiarezza di raid di piromani. Infatti a cavallo tra sabato e ieri era tornate a bruciare ancora le montagne di Montelepre, nel palermitano. Ed è la seconda volta che è accaduto nell’arco di appena una manciata di giorni. Dopo il primo raid sicuramente piromane, la notte scorsa sono tornate ad alzarsi le fiamme nel promontorio monteleprino. Per tutta la notte vigili del fuoco e protezione civile hanno combattuto contro il rogo che ha continuato inesorabilmente ad alimentarsi. Dall’alba di ieri era intervenuta a supporto anche la forestale e con i mezzi aerei si è messo tutto in sicurezza.

Un altro incendio a Bivona

Un vasto incendio ha interessato nelle scorse ore le campagne di Bivona, in contrada Prato, poco fuori il centro abitato. Le fiamme si sono propagate in pochi istanti, lambendo alcune abitazioni. Sul posto per le operazioni di spegnimento i vigili del fuoco e i volontari della protezione civile. Il rogo è divampato a poca distanza da un edificio scolastico.