Intanto dal Comune pronti subito 100 mila euro

In arrivo dal Comune di Palermo un mini piano di interventi di rattoppi per le buche delle strade della città. Una manovra attesa da tempo in alcune arterie che sono davvero ridotte ad una groviera. Basti pensare alla via del Mare o alla zona di Baida. Ma ci sono anche numerose arterie del centro molto trafficate che sono in agonia. Ad annunciare gli interventi l’assessore ai Lavori pubblici Totò Orlando. Pronti 100 mila euro dal bilancio per effettuare i rattoppi quindi la cosiddetta manutenzione ordinaria. Non sarà la fine del mondo come soluzione ma almeno è un provvedimento tampone.

Dal piano triennale il grande investimento

In settimana dovrebbe approdare il piano triennale delle opere pubbliche in consiglio comunale. Qui c’è senza dubbio la chiave di volta per superare la grande emergenza viabilità. Sul piatto ci sarebbero 5 milioni di euro ricavati attraverso le multe elevate dalla polizia municipale per violazioni al codice della strada. Con questa cifra sarà possibile fare ex novo il fondo stradale in numerose vie.

La situazione attuale

BlogSicilia realizzò un servizio nei mesi scorsi proprio sulle condizioni disastrate delle strade di Palermo. I cittadini esternarono rabbia, indignazione rassegnazione. Questi sono i sentimenti che emergono dalle reazioni relative al giro di interviste che hanno visti coinvolti i cittadini del capoluogo siciliano su un tema che non ha mai smesso di essere caldo, ovvero la mancanza di manutenzione stradale. Un servizio rimasto scoperto perché dal 2020 in poi la società partecipata Rap si occupa soltanto degli interventi straordinari. Si è rimasti sino ad oggi in attesa che l’appalto venisse affidato ai privati. Da tempo l’accordo quadro è inserito all’interno del piano triennale delle opere pubbliche, ma senza copertura finanziaria.

L’effetto incuria e usura

Intanto, le strade hanno continuato a subire gli effetti del maltempo e dell’incuria, con le maestranze comunali che si limitano ad interventi di rattoppo piuttosto che ad opere più organiche. A pagare lo scotto maggiore sono le strade più trafficate dai mezzi pesanti, via Francesco Crispi e via Messina Marine su tutte. Ma anche le strade del centro hanno vissuto giorni migliori: via Lincoln, via Volturno e persino la centralissima via Libertà. Sono tante le arterie viarie che presentano avvallamenti, crepe o fori che mettono a dura prova le parti meccaniche di auto e moto, costituendo al contempo un pericolo per i pedoni in transito. Una situazione alla quale i palermitani sembrano essersi rassegnati.

