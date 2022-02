A perdere la vita una 60enne di Caccamo all’ospedale Villa Sofia

Una donna di Caccamo di 60 anni muore ieri in seguito alle gravi lesioni riportate dopo essere caduta dal balcone di casa. Il suo cuore ha smesso di battere in un letto dell’ospedale di Villa Sofia a Palermo dove era stata ricoverata dallo scorso 19 gennaio in condizioni gravissime. Il suo quadro clinico è improvvisamente peggiorato ed è deceduta.

L’episodio

La donna, una 60enne di Caccamo, stando ai primi accertamenti svolti dai carabinieri sarebbe salita su una sedia nel balcone di casa sua per gettarsi nel vuoto. La sua caduta è stata frenata dai fili utilizzati per stendere i panni che si trovavano nell’appartamento al piano inferiore, abitato dalla sorella. I primi soccorsi sono stati portati dal fratello che ha una attività commerciale al piano terra e contemporaneamente è stata chiamata l’ambulanza.

La corsa disperata

Al loro arrivo gli operatori sanitari hanno accertato la gravità del caso e hanno sollecitato l’arrivo dell’elisoccorso. Hanno così trasferito la donna al campo sportivo e caricato sul mezzo aereo che è partito alla volta dell’ospedale Villa Sofia dove è rimasta ricoverata sino a ieri. Secondo le prime notizie, la donna avrebbe lasciato un biglietto dove spiegava le ragioni del suicidio.