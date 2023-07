L'ondata che non accenna a diminuire

Ieri sono state tre le stazioni della rete Sias che hanno battuto il record di temperatura massima della loro serie iniziata nel 2002, anno di installazione delle stazioni; una di queste ha superato il record stabilito appena due giorni fa. La prima la stazione Contessa Entellina ha registrato una massima di 44,0 °C superando il valore massimo precedente di 43,8 °C registrato il 5 agosto 2017. La seconda la stazione di Salemi ha registrato una massima di 42,2 °C superando il valore massimo precedente di 42,1 °C registrato il 5 agosto 2017. La terza la stazione Trapani Fulgatore ha registrato una massima di 43,1 °C superando il valore massimo precedente di 42,8 °C registrato solo due giorni fa.

Sfiorati i 45 gradi a Francofonte

Il massimo valore registrato oggi sulla rete Sias, 44,8 °C, è stato registrato dalla stazione Francofonte contrada Masarischi. Non è stato tuttavia raggiunto il massimo precedente della serie pari a 45,6 °C registrato il 10 agosto 2021.

Il 18 luglio invece ben dodici stazioni della rete hanno superato il precedente valore massimo della temperatura minima giornaliera: Salemi 30,6 °C, Sciacca 29,8 °C, Canicattì 29,3 °C, Agrigento Scibica 29,2 °C, Mussomeli 28,6 °C, Delia 27,7 °C, Riesi 27,6 °C, Caltanissetta 27,2 °C, Bronte 27,0 °C, Pachino 27,0 °C, Bivona 26,8 °C, Aragona 26,2 °C.

L’ondata di caldo

L’Italia è sotto l’ondata di caldo più rovente degli ultimi anni, con temperature che hanno già superato i 40°C in molte parti del Paese. L’anticiclone africano Caronte ha raggiunto il suo picco e nelle prossime ore si appresta ad arretrare verso Sud. Sono attese temperature calde ancora dalla Toscana in giù, mentre in Pianura Padana e sulle Alpi i termometri, lentamente, inizieranno a scendere di qualche grado.

Andrea Garbinato, responsabile redazione del sito www.iLMeteo.it ha confermato il caldo record annunciato nei giorni scorsi.

Nel dettaglio, il caldo opprimente finirà al Nord domani con l’arrivo di diffusi temporali che, stante l’enorme energia termica in gioco, potranno risultare molto forti e con grandine. Al Centro le temperature scenderanno sabato 22 luglio, mentre al Sud Caronte resterà protagonista ad oltranza. In sintesi, al Centro-Nord scenderemo verso i 35°C entro il weekend, mentre al Sud resteremo fino ed oltre i 45°C. Previsti nuovamente per lunedì 24 luglio su Sicilia e Sardegna picchi di 47°C.

