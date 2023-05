Traffico veicolare in tilt a Palermo

Un camion perde il suo carico di agrumi in viale Regione Siciliana a Palermo e scoppia l’inevitabile caos. Coda infinita di auto che dall’altezza di via Perpignano e sino a corso Calatafimi.

Asfalto viscido

Sul posto i mezzi di soccorso, compresi la polizia municipale e le forze dell’ordine che stanno provando a regolare il traffico. Ma non è per nulla facile in un orario di punta per Palermo dove già, anche senza situazione eccezionali, il traffico è di per sé spesso paralizzato. Secondo le prime ricostruzioni del fatto il mezzo pesante ha perso tutto il suo carico di agrumi che trasportava nel cassonato. Frutta che ha praticamente invaso tutta la carreggiata. Per di più l’asfalto è reso anche viscido dalla frutta e quindi il transito è ancora di più pericoloso. con rischio di slittamento dei mezzi.

Il carico di olive in autostrada

Nel marzo scorso sostanzialmente stessa scena sull’autostrada Siracusa-Catania, nel tratto in prossimità dello svincolo di Augusta. Un furgone, per cause al vaglio della polizia stradale, si è ribaltato. Le due persone che erano a bordo, un 70enne ed un 40enne, sono rimasti feriti ed è stato necessario il ricorso alle cure dei medici. Il mezzo, un Iveco, ha perso tutto il carico di olive che trasportava finito interamente sull’asfalto e questo ha creato dei problemi alla circolazione. Lunghissime le code di veicoli per via dell’incidente e della presenza delle olive sul tratto di strada.

Materiale edile sparso in strada

Un recente precedente sempre a Palermo, il 30 marzo scorso, in piazza della Pace, nel quartiere Borgo Vecchio. Il rimorchio di un autocarro si è spezzato, facendo cadere al suolo buona parte del carico trasportato, del materiale edile. Il mezzo stava cercando di immettersi in via Francesco Crispi, sulla carreggiata in direzione Cala. Improvvisamente però, parte del rimorchio ha ceduto, facendo inclinare il mezzo a causa del peso. Il camion stava infatti trasportando una grossa quantità di materiale edile, ovvero dei blocchi di cemento che, in seguito all’incidente, sono caduti sull’asfalto e in buona parte della villetta. Per fortuna, durante l’accaduto, non vi erano mezzi in transito. Anche qui il traffico in zona si è immediatamente paralizzato in entrambe le direzioni.

