Il mezzo per causa in via di accertamento è uscito fuori strada

Viale Regione a Palermo ancora protagonista di un incidente che ha fatto temere il peggio per un camion uscito fuori strada e finito con violenza contro un albero. E’ accaduto nella tarda serata di ieri, sul posto ambulanza, polizia municipale e forze dell’ordine. L’impatto è stato molto violento al punto che l’abitacolo del mezzo pesante ha subito forti danni. Ferito il conducente trasportato in ospedale e su cui si stanno effettuando degli accertamenti.

Dinamica da ricostruire

Ancora molto frammentarie le notizie riguardanti la ricostruzione di quanto accaduto. L’unica certezza è che il tir, dotato di un lunghissimo cassone, stava transitando su viale Regione quando improvvisamente è finito fuori strada ed ha concluso la sua corsa contro un albero, andando quindi anche ad abbattere il guardrail di protezione che sostanzialmente funge da spartitraffico tra le due corsie. Ancora in via di chiarimento se fosse coinvolto qualche altro veicolo oppure si tratta di un incidente autonomo.

Traffico rallentato

Il traffico è stato notevolmente rallentato per qualche ora. Per effettuare i rilievi la polizia municipale ha dovuto chiudere in parte la carreggiata. Se fosse accaduto in pieno giorno sicuramente i disagi alla circolazione sarebbero stati più pesanti.

Una sequela di incidenti

Non è la prima volta che viale Regione è protagonista, suo malgrado di incidenti di una certa pericolosità. Nel marzo scorso traffico paralizzato in direzione Catania a causa proprio di un incidente. Una vettura, una Mercedes classe A, si è pericolosamente ribaltata su un fianco dopo aver urtato un’auto posteggiata. L’incidente è avvenuto all’altezza del negozio Mediaworld. Pochi giorni prima si verificarono due distinti tamponamenti sulle corsie della circonvallazione che paralizzarono viale Regione Siciliana. Entrambi gli incidenti si verificarono fra il Motel Agip e via Perpignano. Uno nella corsia in direzione Trapani, l’altro in quella opposta verso via Oreto. In tutti e due i casi non sono state gravi le condizioni degli automobilisti rimasti coinvolti.