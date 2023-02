Lungo la carreggiata, in direzione Palermo, dell’autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo, il traffico è provvisoriamente bloccato all’altezza di Carini per la presenza di un mezzo pesante in fiamme al km 8,600. Il personale di Anas è sul posto per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.

La paura nella A20

Un Tir lo scorso dicembre è andato a fuoco in una galleria sull’autostrada A20 nel Messinese. L’incendio in galleria ha prodotto un enorme fronte di fuoco. Si è verificato all’altezza della galleria Telegrafo, sulla tangenziale di Messina in direzione Villafranca Tirrena. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco che si sono prodigati per spegnere le fiamme. La situazione era anche abbastanza pericolosa dal momento il rogo rischiava di creare combustone con il serbatoio del mezzo pesante. Dopo ore di lavoro i pompieri sono riusciti a domare le fiamme. In via di accertamento le cause che hanno scatenato l’incendio.

L’incidente

Nel frattempo sulla A18 si era verificato un incidente che ha visto coinvolti altri due mezzi pesanti. Per l’esattezza lo scontro è avvenuto sulla Messina Catania, in direzione sud. L’origine di tutto per la presenza di un autoarticolato che a causa di un guasto era rimasto fermo in mezzo alla carreggiata. Pochi secondi dopo un Tir è transitato sulla stessa carreggiata ed ha preso in pieno il mezzo rimasto fermo. L’impatto è stato violento al punto che l’autoarticolato è stato spinto al di fuori della carreggiata. Uno dei due conducenti ferito lievemente. Necessario l’intervento dei vigili del fuoco per rimuovere i due mezzi e far riaprire il tratto tra Tremestieri e Roccalumera.

Altro incidente con Tir nel Palermitano

Qualche giorno prima altra notte di paura, ma questa volta a Palermo, per un Tir uscito fuori strada che ha letteralmente finito per schiacciare un’auto. Un altro incidente si è verificato sempre nel capoluogo siciliano in via Leonardo da Vinci con tre feriti, anche se fortunatamente nessuno in pericolo di vita. Per quanto concerne il Tir si parla di una vera e propria tragedia sfiorata anche per il modo in cui si è ridotto il veicolo, in buona parte letteralmente accartocciato. E’ successo in via Galletti, nella strada che collega Villabate a Palermo che è molto transitata dai mezzi pesanti. Si tratta dell’ennesimo incidente di questo tipo che si verifica proprio lungo questo arteria.

