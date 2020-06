Il partito di Romano continua con le nomine

Cantiere Popolare continua la sua operazione di radicalizzazione nel territorio nominando i propri responsabili nei diversi settori economici e sociali. Giuseppe Sarrica è il nuovo responsabile regionale Dipartimento Turismo.

Il settore turistico è, dice una nota del partito di Saverio Romano, una risorsa per l’economia e l’occupazione, un’occasione di conoscenza nel mondo della nostra cultura, del nostro immenso patrimonio archeologico, artistico e monumentale, un’opportunità per le nostre eccellenze enogastronomiche, una porta d’ingresso per le nostre mete balneari, per le bellezze paesaggistiche e ambientali. “La nomina di Pino Sarrica a Responsabile del Dipartimento Turismo della nostra comunità politica – dice Romano – risponde a questa visione e richiede un impegno continuo per proporre soluzioni e attivare sinergie e confronto tra gli addetti ai lavori del comparto, per far arrivare le loro esigenze al tavolo delle decisioni politiche. Il mio augurio di buon lavoro a lui e ai suoi collaboratori’.

Giuseppe Sarrica, dirigente sindacale, laureato in Giurisprudenza, già presidente dell’Unione Valdemone – Comuni di Pollina e San Mauro Castelverde nonché vicepresidente del Parco delle Madonie, vanta una lunga esperienza nel settore turistico e un impegno decennale nell’attività politica. E’ stato sindaco di Pollina (Pa) dal 2000 al 2010.

Nei giorni scorsi è arrivata anche la nomina di responsabile regionale Dipartimento Cultura per Gabriella Capizzi. L’obiettivo dichiarato dal partito cui leader è Saverio Romano sono le ‘Politiche culturali in Sicilia, la moderna fruizione e gestione del patrimonio artistico, monumentale, archeologico, museale, con programmazione degli eventi, sfruttando le enormi potenzialità offerte dal web e dei social media”. Sono queste le linee guida che Cantiere Popolare ritiene di dover promuovere per un vero rilancio del settore, dalle immense potenzialità in chiave turistica, economica, occupazionale oltre che nella prospettiva di una maggiore consapevolezza e conoscenza dei tesori che la nostra Isola custodisce. “La nomina di Gabriella Capizzi a Responsabile regionale del Dipartimento Cultura di Cantiere Popolare – dice Romano – risponde a questa logica, nella consapevolezza della sua competenza e della sua esperienza. A Gabriella Capizzi il mio augurio di buon lavoro e la piena collaborazione di tutta la comunità politica che ho l’onore di rappresentare”.