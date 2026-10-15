Nuovo round di lavori e restrizioni alla viabilità in Sicilia. Tra interventi di manutenzione ordinaria, cablaggi elettrici e lavori urgenti sulla rete ferroviaria, le prossime ore si preannunciano complicate per gli automobilisti dell’isola. Se a Palermo scatta oggi un blocco diurno in uno degli svincoli più trafficati della città, la situazione non va meglio sulla direttrice verso Catania, dove si registrano stop notturni sia sulla A19 che sulla Statale 120. Ecco la mappa dei cantieri attivi e tutti i percorsi alternativi consigliati.

A29: oggi sei ore di stop a Tommaso Natale-Mondello

Il primo provvedimento in ordine cronologico scatta proprio nella giornata odierna a Palermo. Su esplicita richiesta del Comune, la rampa di ingresso all’autostrada A29 in direzione Palermo, all’altezza dello svincolo di Tommaso Natale, rimarrà interdetta al transito.

Secondo quanto reso noto da Anas, la limitazione sarà in vigore dalle ore 10:00 alle ore 16:00 di oggi, giovedì 15 ottobre, interessando il segmento compreso tra il km 0,000 e il km 0,200. Lo stop serve a consentire la pulizia e lo sfalcio dell’erba nelle pertinenze della rampa in totale sicurezza. Il rischio concreto è che il traffico proveniente da Mondello e Sferracavallo si riversi interamente sulle strade interne della borgata, paralizzando la viabilità locale nelle ore centrali della giornata.

Cantieri sulla A19: i blocchi notturni ad Altavilla Milicia

I problemi continuano sulla A19 “Palermo-Catania”, al km 11,600, per i lavori di E-Distribuzione legati alla posa di un nuovo cavidotto interrato presso lo svincolo di Altavilla Milicia. Per limitare i disagi, i blocchi scattano esclusivamente in orario notturno, dalle ore 22:00 alle ore 6:00 del giorno successivo, divisi in due fasi:

Prima fase (fino al 16 ottobre)

Resta chiusa la rampa di ingresso in autostrada in direzione Palermo.

Il percorso alternativo: I veicoli provenienti da Altavilla dovranno percorrere la Statale 113 fino allo svincolo di Casteldaccia per immettersi sulla A19.

Seconda fase (dal 19 al 23 ottobre)

Sarà chiusa la rampa di uscita di Altavilla Milicia per chi viaggia in direzione Palermo.

Il percorso alternativo: Si dovrà proseguire fino a Casteldaccia, uscire e riprendere la Statale 113 a ritroso.

Lavori urgenti sui binari a Fiumefreddo: chiude la Statale 120 nel catanese

Spostandosi in provincia di Catania, i disagi si trasferiscono sulla Strada Statale 120 “Dell’Etna e delle Madonie”, nel centro abitato di Fiumefreddo di Sicilia. Rete Ferroviaria Italiana (RFI) ha infatti disposto interventi urgenti per garantire la sicurezza del transito dei treni in corrispondenza del passaggio a livello di via Regina del Cielo (dal km 215,110 al km 215,150).

La statale rimarrà chiusa in entrambe le direzioni in orario notturno. Guardando al calendario dei prossimi giorni, ecco le chiusure che scatteranno a partire da stasera:

Da oggi e fino al 18 ottobre: Chiusura totale dalle ore 23:00 alle ore 5:00 del giorno successivo.

Chiusura totale del giorno successivo. Tra il 18 e il 19 ottobre: Finestra di chiusura prolungata dalle ore 23:00 alle ore 6:30 del mattino successivo.

Finestra di chiusura prolungata del mattino successivo. Dal 19 al 22 ottobre: Ultima tranche di lavori, sempre dalle ore 23:00 alle ore 5:00.

Sul posto la ditta esecutrice posizionerà una segnaletica provvisoria e impiegherà dei movieri per presidiare costantemente i punti di deviazione e indirizzare gli automobilisti sui percorsi alternativi. Anas invita alla massima prudenza e a programmare gli spostamenti fuori dalle fasce orarie del cantiere.