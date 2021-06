Dirigenti di Italia Viva ai Rotoli

Ora per risolvere la vergogna dell’emergenza bare senza sepoltura al cimitero dei Rotoli di Palermo c’è anche chi invoca l’arrivo dell’Esercito per mettere la parola fine a una situazione definita”incivile”. è il senatore di Italia Viva Davide Faraone che chiede al ministro della Difesa Lorenzo Guerini d’inviare nel Capoluogo i militari per la costruzione rapida di un nuovo camposanto in un’area giù individuata.

“C’è un solo modo per rispondere all’emergenza delle 975 bare senza sepoltura da oltre un anno al cimitero dei Rotoli di Palermo ed è quella di attivare immediatamente procedure emergenziali. Per questa ragione chiediamo al ministro della Difesa Lorenzo Guerini di mobilitare l’esercito e dare degna sepoltura a queste salme in tempi rapidi nell’area di Ciaculli, già destinata a cimitero”. Lo dice il presidente dei senatori di Italia Viva Davide Faraone che, stamattina, insieme ai dirigenti di IV, si è recato al cimitero dei Rotoli di Palermo.

“Intervenire con poteri commissariali”

Il nuovo cimitero dovrebbe sorgere in un’area già individuata a Ciaculli. “Siamo al Cimitero di Palermo non soltanto per testimoniare una situazione che è disastrosa ma 975 salme disposte su depositi ma per lanciare la proposta di un intervento straordinario. Chiederemo al ministro Guerini di mandare l’esercito per risolvere il problema e intervenire con poteri commissariali per immediatamente realizzare un cimitero a Ciaculli per porre fine a questa situazione incivile.

Il tour di Italia Viva

Italia Viva Palermo parte con un tour in città che da lunedì 21 giugno toccherà in lungo e in largo il capoluogo siciliano. L’iniziativa inizia con una visita al cimitero di Santa Maria dei Rotoli alle 10 del 21 giugno. Strada facendo è il titolo dell’iniziativa itinerante e a organizzarlo il coordinamento cittadino di Italia Viva, guidato da Giulia Noera e Toni Costumati. Durante il tour si alterneranno i parlamentari di Italia Viva, Davide Faraone, Francesco Scoma ed Edy Tamajo, nonché dei capigruppo a Sala delle Lapidi, Dario Chinnici e Gianluca Inzerillo, del presidente del consiglio comunale Totò Orlando e di tutti i consiglieri comunali, i presidenti e consiglieri di Circoscrizione.