Pronto il ricorso

Entrare in Ztl pensando di essere in regola con il pass e, invece, il pass è scaduto perchè non è mai arrivato l’avviso del Comune di Palermo. Così arriva il postino a recapitare gli avvisi per il pagamento della sanzione salatissima. Vero è che l’automobilista dovrebbe ricordarsi di controllare se, effettivamente, il pass è scaduto o meno ma sarebbe altrettanto giusto che, visto che la tecnologia lo consente, che l’azienda gestore del servizio avvisasse gli utenti dell’imminente scadenza.

Ben 38 sanzioni amministrative

Così ad un’automobilista palermitana sono arrivati ben 38 avvisi di pagamento relativi al altrettanti accessi alla Ztl del centro storico di Palermo con il pass scaduto. “Con la sospensione causa covid, poi la ripresa, poi la sospensione, non si è più capito quando la Ztl scadeva, non si sapeva nemmeno se la Ztl fosse attiva o meno”. Una grande confusione per gli automobilisti molti dei quali hanno fatto accesso alla zona a traffico limitato inconsapevoli.

L’Amat non invia la mail

“L’Amat dovrebbe mandare una email che comunica la scadenza della ztl ma non lo ha mai fatto”, dice l’automobilista a BlogSicilia. “Ho già ricevuto quattro avvisi a casa ma so che me ne arriveranno in tutto 38, dopo essermi informata con Amat”. E alcune infrazioni, ben sette, risalgono tutte allo stesso giorno.

Pronta al ricorso

“Ovviamente non ho alcuna intenzione di pagare”, aggiunge l’automobilista inferocita col Comune di Palermo e con l’azienda partecipata palermitana. “Farò ricorso contro le multe – aggiunge – Se pensano che pagherò 37 multe pari al 3.700 euro allora non mi conoscono, ringrazio l’Amat per il lavoro che non ha fatto”.

Ztl sospesa o no? La mozione del Consiglio

La ztl è sospesa o no? Il Consiglio Comunale di Palermo nei giorni scorsi ha votato la mozione, a firma di Elio Ficarra e Fabrizio Ferrandelli, con la quale invita l’Amministrazione a sospendere la Ztl fino al 31 marzo. La delibera ha avuto il via libera con diciassette voti favorevoli. Sei i contrari, mentre in cinque hanno deciso di astenersi. La palla adesso passerà all’Amministrazione Comune, che dovrà decidere se dare seguito alla delibera o se mantenere in vigore la Zona a Traffico Limitato. La ztl è dunque ancora attiva.