L’investimento della Regione ammonta a 800 mila euro

Sbloccati i lavori alla chiesa Madre di Capaci. Partiranno nel prossimo mese di luglio e si completeranno, secondo tabella di marcia, entro l’aprile del 2023. In questi giorni negli uffici comunali del Palazzo dei Conti Pilo, alla presenza del segretario comunale Cristofaro Ricupati nella qualità di ufficiale rogante, è stato sottoscritto tra le parti il contratto di appalto per la realizzazione dei lavori di recupero e riqualificazione da eseguirsi nella chiesa di Sant’Erasmo vescovo e martire di Capaci. L’importo complessivo degli interventi ammonta a 800 mila euro, in virtù del finanziamento concesso dall’assessorato regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti.

Il sindaco: “Disagi che saranno ripagati”

“Sono stati finalmente sbloccati – annuncia il sindaco Pietro Puccio – i lavori per la realizzazione di questa importantissima opera, che inizieranno nella prima settimana di luglio per concludersi entro i successivi nove mesi. Siamo convinti che il disagio che verrà arrecato alla comunità dei fedeli per l’inevitabile sospensione temporanea delle funzioni religiose, verrà ampiamente ricompensato dalla consapevolezza che, una volta ultimati i lavori, la nostra chiesa Madre verrà restituita ai nostri parrocchiani ed a tutta la cittadinanza, ancora più bella e splendente”.

Il finanziamento “messo in salvo”

Nei mesi scorsi furono “messi in salvo” i fondi per la riqualificazione della chiesa Madre capacense. Dopo i ritardi da parte del Comune nell’utilizzo dei fondi stanziati dalla Regione, ad un certo punto si era rischiato di perdere il finanziamento. Gli uffici hanno completato il complicato iter burocratico e hanno portato a termine l’affidamento dell’appalto per circa mezzo milione di euro, al netto di ribasso e somme a disposizione del Comune. L’appalto è stato espletato tramite procedura negoziata con aggiudicazione e affidamento tramite gara telematica sul portale Me.Pa., il mercato della pubblica amministrazione. Ad essersi aggiudicati i lavori la I.co.ser srl di Gangi, nel palermitano, che ha offerto un ribasso ad asta del 6,12 per cento per un valore contrattuale complessivo pari a 485.906 euro, escluso oneri non soggetti a ribasso.

Gli interventi previsti

Nello specifico sono previsti tutta una serie di interventi strutturali che mireranno al recupero e riqualificazione nella chiesa di Sant’Erasmo Vescovo e Martire di Capaci, che sarebbe anche la chiesa Madre del paese marinaro. Nel settembre scorsi la Regione, tramite l’assessorato alle Infrastrutture e alla mobilità, aveva diffidato e sollecitato il Comune di Capaci a relazionare in merito all’espletamento di questa gara di appalto e alla consegna dei lavori. Alla fine della nota si evidenziava che in caso di mancata risposta si sarebbe proceduto alla revoca del finanziamento.