A Carini consegnate le opere di realizzazione della rete in via Vespucci

Completata la prima tranche di interventi per la realizzazione delle fogne sul lungomare di Carini, nel Palermitano. Le opere sono state consegnate addirittura in anticipo, rispetto alla tabella di marcia prefissata, dal commissario per la depurazione delle acque in Sicilia. Questo significa che va avanti a tappe spedite la possibilità di un risanamento che in termini pratici potrebbe portare presto anche alla balneabilità del mare. Oggi ben 7 chilometri di costa non sono balneabili a Carini per via degli scarichi fognari abusivi.

I lavori realizzati

Ad essere stata realizzata la rete lungo tutta la via Vespucci sino all’angolo con via Mattarella e che si collega con l’impianto di sollevamento con la vasca di contrada Predicatore. Ieri al Comune la consegna delle opere che ad oggi hanno consentito di eliminare tutti gli scarichi fognari al mare del litorale di Carini. Il sindaco Giovì Monteleone ha preannunciato di aver già chiesto la revoca del divieto di balneazione per la prossima stagione estiva: “L’Asp di Palermo – sottolinea il primo cittadino – ha evidenziato negli ultimi sei prelievi che le acque del mare sono entro i limiti. Questo grazie al lavoro di risanamento che è stato fatto lungo la zona costiera con questi lavori”.

La consegna

Alla consegna dell’opera hanno partecipato il vice commissario delle acque, l’ingegnere Riccardo Costanza (nella foto), e l’amministratore unico dell’Amap Alessandro Di Martino. La progettazione è stata curata dal responsabile dell’ufficio Lavori pubblici del Comune di Carini, l’ingegnere Antonio Ruffino mentre l’architetto Santo Placenti ha curato la direzione dei lavori. Potranno allacciarsi alla rete fognaria circa 5.000 utenze che si affacciano lungo l’asse viario

Il mare torna balenabile?

Il sindaco ha preannunciato di avere già avanzato richiesta di revoca della non balneabilità del mare Carinese, per effetto proprio degli ultimi prelievi fatti dall’Asp: “Sono stati eliminati tutti gli scarichi fognari e questo ha permesso questo primo risanamento evidenzia Monteleone -. Tanti cittadini aspettavano questo momento, anche chi risiede in zona. Con gli allacci alla rete fognaria si potranno eliminare i pozzi neri che si trovano in zona, ridare nuovo lustro a questa costa della provincia Palermitana. In tal senso ho già avanzato richiesta per revocare i divieti balneazione”.