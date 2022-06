I due veicoli si sono scontrati a Carini

Incidente stradale sulla statale 113 nella zona di Carini. Nello scontro tra una Smart e una moto è rimasto gravemente ferito il palermitano Gaetano Mulè di 33 anni. Il giovane si trovava a bordo della moto.

Centauro intubato

Il ferito è stato soccorso dai sanitari del 118 e intubato dal medico rianimatore. Poi è stato trasportato all’ospedale Villa Sofia di Palermo al reparto del trauma center. La prognosi è riservata. I rilievi sono stati eseguiti dagli agenti della polizia municipale di Carini, diretti dal comandante Marco Venuti. I caschi bianchi hanno sequestrato i mezzi.

Un week-end tragico

Siamo in presenza dell’ennesimo incidente stradale che accade dopo un week-end, quello appena trascorso, davvero tragico. L’ennesimo incidente mortale è avvenuto lo scorso 5 giugno in contrada Figurella a Cefalù. Un’auto e uno scooter, per cause ancora tutte da accertare, si sono scontrati frontalmente. Nello schianto ad avere la peggio è stata una donna. A morire è stata Roberta Macajone, 38 anni, che viaggiava insieme al figlio di sei anni rimasto illeso. La donna soccorsa dai sanitari del 118 è morta pochi minuti dopo al pronto soccorso dell’ospedale Giglio. Sull’incidente indagano i carabinieri della compagnia di Cefalù che dovranno accertare le responsabilità.

Il giorno prima l’incidente mortale lungo la Palermo Agrigento

Sabato scorso un incidente mortale era avvenuto lungo la strada statale 121 in territorio di Mezzojuso in provincia di Palermo. Lo scontro frontale tra due auto è avvenuto tra Mezzojuso e Vicari sulla statale Palermo Agrigento. Il bilancio è stato di un morto e un ferito grave trasportato in elisoccorso dai sanitari del 118 all’ospedale Civico di Palermo.

Terza vittime nella giornata di venerdì

un terzo grave incidente dagli esiti fatali risale appena a venerdì. Un uomo è morto e altre tre persone sono rimaste ferite ieri sera dopo le 23 sull’autostrada A18 Messina-Catania. L’incidente è avvenuto all’interno di una galleria all’altezza dell’abitato di Briga Marina, tra gli svincoli di Tremestieri e Roccalumera. La vittima è un 47enne, originario di Paternò.