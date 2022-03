Ferrovie

L’assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone parteciperà domani, giovedì 3 marzo, alle ore 11, alla cerimonia di avvio di Margherita, la “talpa” meccanica TBM giunta dalla Cina per essere utilizzata nell’ambito della realizzazione del raddoppio ferroviario Cefalù/Ogliastrillo-Castelbuono, linea Palermo-Messina.

La cerimonia e i presenti

Saranno presenti Vera Fiorani, amministratrice delegata di Rete ferroviaria italiana, il direttore generale della società Toto costruzioni generali, Alfonso Toto, Andrea Nardinocchi, amministratore delegato di Italferr, il sindaco di Cefalù Rosario Lapunzina, il sindaco di Pollina, Pietro Musotto, il sottosegretario Mims, Giancarlo Cancelleri.

La talpa TBM “Margherita”

La Tbm (Tunnel boring machine dual mode) “Margherita” verrà impiegata nello scavo della galleria Cefalù, uno dei quattro tunnel previsti nel raddoppio ferroviario. La tratta Cefalù-Castelbuono, ancora in fase di realizzazione, si estenderà su una superficie di oltre 12 km e avrà un costo di circa 380 milioni di euro.

Come partecipare

Per raggiungere il luogo della cerimonia dall’A20 Me-Pa, occorre uscire al casello di Cefalù e percorrere circa un chilometro lungo la Ss 113 in direzione Cefalù. Il cantiere si trova sulla sinistra, in prossimità del Palazzetto dello sport “Ogliastrillo” (lato mare). Qui il link a google maps: https://goo.gl/maps/pruQzPyeEtf7Jm8G6.

L’accesso all’area dell’evento è subordinato all’esibizione del green pass rafforzato.

L’appalto in netto ritardo

Dopo 4 anni di silenzio e ritardi lo scorso 18 aprile 2019 finalmente partivano i cantieri. Dopo appena 8 mesi, cioè lo scorso 19 dicembre 2019, i sindacati denunciavano già il rischio stop ai lavori per ritardi nei pagamenti all’impresa Idrogeo srl, affidataria della Toto, che stava eseguendo lo scavo della galleria nei pressi di Sant’Ambrogio. Poi nel 2020 la ripresa dei lavori e nuovi ritardi a causa della pandemia.

L’intera opera, per un investimento complessivo di circa 500 milioni di euro, è il proseguimento del raddoppio già in esercizio fra Fiumetorto e Cefalù Ogliastrillo. Il cronoprogramma originario prevedeva la fine lavori nel 2023, data che quasi certamente non sarà rispettata per i ritardi accumulati.