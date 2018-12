La nota della capogruppo dell'Udc

“Sulle certificazioni antincendio per le scuole siciliane c’è la volontà del governo regionale di coinvolgere il comando regionale dei Vigili del Fuoco per monitorare, dopo la scadenza del 31 dicembre 2018, l’iter per l’ottenimento dei requisiti di sicurezza”. Lo afferma Eleonora Lo Curto, capogruppo Udc all’Assemblea regionale siciliana.

“Già ad aprile scorso l’assessorato regionale all’Istruzione guidato da Roberto Lagalla aveva emanato un bando per concedere contributi economici ai Comuni siciliani per la messa in sicurezza degli istituti scolastici relativamente alle certificazioni antincendio – sottolinea -. So che a Marsala, a partire da gennaio, si paventa l’incubo dei doppi turni per molti alunni e tra questi quelli del plesso Cavour, scuola che ho diretto sino allo scorso anno e di cui resto titolare. Per evitare il disagio che questa situazione creerebbe con grave pregiudizio per i normali ritmi di apprendimento dei ragazzi e per l’organizzazione della vita familiare (penso a famiglie che possono avere figli che frequentano la scuola di mattina e di pomeriggio), basterà che il sindaco informi il comando provinciale dei vigili del fuoco sui lavori di adeguamento che interessano questa e le altre sette scuole di Marsala con la dovuta documentazione del finanziamento ricevuto.

L’assessore Lagalla – continua – infatti mi ha dato ampia assicurazione nel merito e a questo scopo infatti a gennaio avvierà con il comandante regionale dei vigili del fuoco il monitoraggio che servirà pure a garantire la serena conclusione dell’anno scolastico agli alunni delle scuole che hanno ottenuto il finanziamento regionale. È evidente, che in Sicilia in generale i ritardi sono imputabili a quei Comuni che, pur avendo la possibilità di ottenere i contributi previsti dalla Regione Siciliana, non hanno nemmeno presentato istanza. In ogni caso verrà tutelato il diritto allo studio, ferme restando le sanzioni di cui saranno passibili i soggetti inadempienti”.