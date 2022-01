La Sic evidenzia una “situazione sanitaria in affanno"

I malati di tumore in Sicilia hanno difficoltà a trovare i necessari e dovuti spazi nella sanità pubblica. Dopo l’allarme della Sic, la società italiana di chirurgia, a livello nazionale anche il direttivo della società siciliana di Chirurgia fotografa quella che viene definita “una situazione regionale sanitaria in chiaro affanno”. “Gli scenari – dicono i chirurghi – sono di posti letto di chirurgia ridotti, infermieri positivi al virus, sottoposti a quarantena o trasferiti in reparti Covid e terapie intensive destinate quasi esclusivamente ai contagiati. Sono passati ormai quasi due anni dalla prima ondata. Purtroppo lo scenario che l’isola aveva evitato nel corso dei primi mesi del 2020, si sta abbattendo in maniera violenta sul sistema sanitario regionale sul sistema sanitario regionale in queste ultime settimane”.

Solo le urgenze

“I dati parlano chiaro – afferma il presidente della Società siciliana di Chirurgia, Giuseppe Navarra -, attualmente in Sicilia si operano quasi dappertutto solo urgenze e pazienti classificati in classe A. I chirurghi avevano iniziato da qualche mese ad operare pazienti nel corso di sedute operatorie aggiuntive al fine di abbattere le liste di attesa lievitate a causa delle ondate pandemiche, ma i risultati di questo sforzo organizzativo saranno vanificati dallo stop di questi giorni”.

Situazione potenzialmente esplosiva

“La situazione difficile, oggi, potrebbe diventare esplosiva qualora la curva pandemica non accennasse ad appiattirsi. Capita talvolta già oggi, e capiterà sempre più spesso – prosegue Navarra – che non sia possibile operare neppure i pazienti affetti da neoplasie perché non si dispone di sedute operatorie ordinarie o perché non si ha la disponibilità del posto di terapia intensiva per la sorveglianza del paziente nel postoperatorio”. Il direttivo della Società Siciliana di Chirurgia, che rappresenta la comunità dei chirurghi siciliani, chiede l’intervento del governo e del parlamento regionale affinché venga garantito alla chirurgia “un volume minimo che non scenda a meno del 40% del periodo pre-covid, una omogeneità dei regolamenti organizzativi e la tutela delle reti ospedaliere”.

Stessa situazione nello scenario nazionale

Il problema siciliano è di portata nazionale. Il Cipomo, Collegio Italiano Primari Oncologi Medici Ospedalieri, in un lettera aperta firmata dal presidente Luigi Cavanna, rileva come “un’altra ondata Covid così rischia di allontanare la possibilità di guarigione e sopravvivenza per molti malati oncologici”. Nella missiva vengono proposti il potenziamento reale della medicina territoriale, delle cure precoci domiciliari anti-Covid e utilizzo di medici pensionati e medici militari negli Hub vaccinali per far sì che i medici degli ospedali non siano sottratti ad attività fondamentali come la diagnostica.

Un attacco ai conflitti tra virologi

“Troppi virologi – aggiunge Cipomo – parlano della pandemia alzando i toni l’uno contro l’altro, spesso ridicolizzando chi la pensa diversamente. Non va bene. Sarebbe opportuno – rileva Cipomo – che si parlasse con più umiltà, avendo il coraggio di dire che molti aspetti ancora non si conoscono e qualche volta dire ‘non lo so’, si deve cercare di unire le persone, infondere tolleranza, fiducia e rispetto, anche per chi la pensa diversamente”.