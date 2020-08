L'impianto riaprirà lunedì

È risultato negativo il tampone del dipendente comunale addetto alla piscina del Comune di Palermo. Ieri si è avuto il risultato del tampone effettuato per accertare l’eventuale esposizione al Covid-19 del dipendente e il risultato è negativo. L’impianto intanto rimarrà chiuso per un intervento di sanificazione straordinaria, riaprirà regolarmente lunedì mattina.

La chiusura era stata decisa dopo che un parente non convivente di un dipendente comunale in servizio presso l’impianto sportivo è risultato positivo al Covid-19. Anche se non convivente e asintomatico, il dipendente comunale è stato posto in isolamento in attesa di conoscere l’esito del tampone.

Intanto ieri in Sicilia nuovo boom di casi di covid19. Il report ne segnava 30 nelle ultime 24 ore. Ancora una volta, però, a far schizzare i numeri sono i contagi riscontrati nei migranti. Sono 13 e quasi tutti asintomatici tranne tre eccezioni. Lo si apprende attraverso il tradizionale bollettino del ministero della Salute redatto con l’Istituto superiore di sanità e la Protezione civile sulla base dei dati comunicati dalla Regione integrato con notizie provenienti dalla Regione siciliana

I nuovi contagi nell’Isola, confermano fonti dell’assessorato regionale per la salute, riguardano, dunque, 13 migranti. Si tratta di quattro casi a Caltanissetta (che si aggiungono ai tre ricoverati ieri), 5 a Messina, uno a Enna, uno a Ragusa e 2 a Palermo. Dei 17 contagi diretti in Sicilia. invece, sedici sono contagi catanesi e solo uno a Messina. Si tratta, nel catanese, di 8 casi riconducibili tutti al così detto claster dell’hinterland, uno è un caso asintomatico scoperto durante i controlli pre ricovero mentre sono screening legati a persone che si sono presentate in ospedale con sintomi o al pronto soccorso per motivi diversi e sono stati trovati anche positivi al covid19. Fra questi c’è anche il caso di un giovane sentitosi male durante una serata in una discoteca alla Playa e che al Pronto Soccorso ha scoperto di essere positivo. Ora si trova in isolamento domiciliare e sono in corso controlli sulle persone con le quali è stato in contatto.