Via libera all’acquisto di 21 treni elettrici per il potenziamento dei servizi di trasporto pubblico regionale e per migliorare i collegamenti con i principali nodi urbani, produttivi e logistici della Sicilia.

Si tratta di convogli a trazione elettrica, da oltre trecento posti ciascuno, finanziati con le risorse del PO FESR Sicilia 2014/2020 che saranno destinati alle tratte con maggiore domanda, scrive Euroinfosicilia.

Il Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti della Regione Siciliana ha pubblicato il decreto n. 1780 del 18 luglio 2019, registrato dalla Corte dei Conti il 7 agosto, che approva la fornitura dei ventuno treni e conferisce a Trenitalia spa la gestione della commessa. Il finanziamento è di oltre 165 milioni di euro: quattro treni saranno consegnati nel 2019,sette nel 2020 e dieci nel 2021.