I ladri in azione in via Galletti

Batte un altro colpo la banda spacca vetrine a Palermo. La scorsa notte preso di mira un bar tabaccheria di via Galletti portando via soldi e merce per un valore di circa 10 mila euro.

Arraffati anche sigarette e “Gratta e vinci”

I ladri sono entrati nella notte nella rivendita che si trova in un’area di servizio della Q8, al civico 247. Hanno spaccato la vetrina e avrebbero portato via pochi contanti, stecche di sigarette e numerosi “Gratta e vinci”. Poi si sono dileguati a bordo di un’auto. Ad accorgersene è stato il titolare che, dopo aver constatato il danno, ha presentato denuncia ai carabinieri facendo un elenco dettagliato di quanto rubato.

Verifiche sulla videosorveglianza

I militari hanno avviato le indagini e acquisito le immagini riprese dal sistema di videosorveglianza. Le telecamere installate in zona potrebbero aver inquadro qualche dettaglio utile per risalire all’identità dei responsabili.

Una lunga sequenza

Oramai si comincia a perdere il conto dei furti organizzati a Palermo con questo metodo. Appena qualche giorno fa, solo per citare il caso più recente, un furto dalla banda spacca vetrine è stato messo a segno in un panificio in via Ernesto Tricomi, proprio di fronte all’ospedale Civico. I ladri hanno divelto la vetrata d’ingresso e razziato tutto quello che c’era dentro. Ad accorgersi del furto il titolare del panificio che ha chiamato gli agenti della polizia di Stato. Acquisite le immagini dei sistemi di videosorveglianza per cercare di risalire agli autori del colpo. In zona sono diversi gli esercizi commerciali che hanno avuto danneggiate le vetrine.

Il giorno prima un altro bar

Il giorno prima del furto al panificio furono rubati contanti, sigarette e gratta e vinci al Maxi bar in viale Regione Siciliana. La banda spacca vetrine, dopo aver preso a mazzate la porta d’ingresso, è entrata e ha portato via soldi e merce per un totale di circa 3 mila euro. A lanciare l’allarme è stato un automobilista che, passando davanti al bar intorno alle 2, ha notato la vetrina in frantumi. Grande sconforto per il titolare dell’attività che dovrà fare l’inventario per verificare l’esatto ammontare della refurtiva.

La denuncia di un commerciante

Un commerciante trapiantato a Palermo ha raccontato poi recentemente di sentirsi perseguitato dalla banda spacca vetrine. Per tre volte il suo locale è stato preso di mira in pochi anni. L’esercente è sicuro che non sia una casualità ma che qualcuno voglia male a lui e alla sua attività. Si tratta del ristorante “Sciù Rum”, che si trova in piazzetta Vincenzo Bonelli, in zona via Maqueda. Ignoti, la notte tra sabato e domenica, hanno prima provato ad entrare dall’ingresso principale. Ma non riuscendoci, hanno deciso di spaccare la vetrata del retro, dove c’è la cantina, e sono entrati nel locale rubando alcuni vini.

