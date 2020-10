A Palermo

La Sispi ha attivato il sistema di prenotazione online per i cimiteri dei Cappuccini, Santa Maria dei Rotoli e Santa Maria di Gesù, con l’ampliamento a 1500 ingressi giornalieri presso il cimitero dei Rotoli nelle giornate di sabato 31 ottobre, domenica 1 novembre e lunedì 2 novembre. Vi si potrà accedere, compilando un form, attraverso un link presente sulla homepage del sito istituzionale del Comune.

Gli orari di ingresso ai cimiteri saranno consentiti per tutti i giorni della settimana dalle ore 7.30 alle ore 15.30 con uscita alle ore 16.00.

I visitatori, in applicazione della normativa di prevenzione Covid-19, dovranno utilizzare adeguate protezioni delle vie respiratorie.

L’ingresso contemporaneo alle auto per soggetti in possesso di tagliando disabili potrà essere consentito nel limite massimo di:

– n. 10 auto per il Cimitero di Santa Maria dei Rotoli

– n. 5 auto per il Cimitero di Santa Maria di Gesù

– Al cimitero Cappuccini non è autorizzato l’ingresso di auto.

Come è noto, il sindaco ha disposto, al fine di diradare in più giorni la presenza dei visitatori, che i cimiteri rimangano aperti nei giorni antecedenti l’ormai imminente Commemorazione dei Defunti.

“Abbiamo evitato come negli anni passati di chiudere i cimiteri tre giorni prima della ricorrenza del 2 novembre – ha dichiarato Leoluca Orlando – procedendo ad una pulizia straordinaria in orari non di apertura e questo consentirà di potere avere una frequentazione del cimitero non soltanto nei giorni 1 e 2 ma diluiti nel tempo. L’invito che rivolgo – ha aggiunto il sindaco – è di non concentrare tutti al 2 novembre il momento di preghiera e di ricordo dei nostri cari”

Il sindaco ha anche fatto il punto della situazione sulle salme a deposito presso il cimitero dei Rotoli.

“Mi sono assunto la responsabilità – ha detto – di avviare a soluzione il deposito di salme. E’ diminuito di circa 100 unità il numero di salme a deposito, che stava crescendo a 50 a settimana, in maniera certamente insopportabile. Abbiamo eliminato le salme a terra, recuperato 170 loculi da interrare e provveduto ad avviare quanto necessario per acquistare, in una prima fase, 400 loculi prefabbricati e, non appena avremo l’autorizzazione della Sovrintendenza, contiamo di acquistarne altre duemila. In questo modo provvederemo a dare adeguata sepoltura per un congruo tempo a tutti coloro che ne hanno diritto.

Al tempo stesso abbiamo sollecitato l’iter per quanto riguarda il progetto esecutivo per il nuovo cimitero nell’area già indicata dal Consiglio comunale. Esprimo apprezzamento agli uffici del comune che con una nuova direzione e nuovo entusiasmo stanno portando avanti quello che è un doveroso atto di rispetto per i morti ed il dolore dei loro familiari”