Al vaglio le immagini di videosorveglianza della zona

Qualcuno ha causato la morte di due ultradecennali ficus in via Saturno a Palermo. A darne notizia è il Comune di Palermo in una nota in cui non viene specificato cosa sia precisamente accaduto. Pare comunque che qualcuno abbia potuto versare un qualche composto dannoso causando la morte di queste piante.

La rabbia dell’assessore Marino

“La scellerata iniziativa di ignoti ha determinato la morte di alcuni alberi in via Saturno, in corrispondenza del numero civico 10 – fa sapere con una nota l’assessore al Verde, Sergio Marino -. Si tratta di due splendidi esemplari di ficus che probabilmente davano fastidio. Sarà presentata denuncia alle autorità competenti – aggiunge l’assessore – auspicando che con l’ausilio delle riprese fatte dalle telecamere esistenti, si possa risalire a coloro che hanno causato la morte degli alberi”.

Un gesto da “ignoranti”

“L’amministrazione comunale – aggiunge l’assessore – si adopererà in tutti i modi per combattere l’ignoranza di coloro che, non si capisce con quali vantaggi, distruggono il verde cittadino, che è un bene collettivo, i cui benefici anche in termini di benessere e salute sono ormai riconosciuti a tutti i livelli. L’ignoranza di coloro che hanno operato, avvelenando i due ficus non può passare inosservata. Spero che le autorità competenti riescano a risalire a coloro che hanno effettuato tale reato”.

Cosa è il ficus

Il ficus è un genere di piante della famiglia delle moraceae, che comprende oltre 800 specie originarie delle zone equatoriali, tropicali e subtropicali. Le specie di questo genere possono presentarsi in forma di alberi, arbusti o rampicanti. Hanno foglie semplici con margine lineare a volte lobato e fiori raccolti in particolari infiorescenze denominate siconi. La presenza di foglie dentate è piuttosto rara. Il genere ficus presenta di regola una spiccata eterofillia, cioè in diverse fasi vitali le foglie assumono forme diverse; anche la struttura della pianta può mutare al cambiare delle condizioni vitali; quindi un fico rampicante in fase giovanile può assumere forma arborea da adulto.