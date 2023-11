Si tratta di Enzo Siviero e Nicolò Mannino

Due nuovi consulenti a disposizione del Comune di Palermo. Il sindaco Roberto Lagalla ha provveduto ad emanare le determine sindacali con le quali ha proceduto alla nomina di due esperti a titolo gratuito. Si tratta del rettore dell’università telematica E-Campus Enzo Siviero e dal professore Nicolò Mannino. Entrambi i profili sono stati selezionati in base alla manifestazioni d’interessa presentate in seguito al bando avviato dall’Amministrazione il febbraio scorso. Ciò per cercare di lenire le ben note carenze di personale tecnico negli uffici comunali, solo parzialmente compensata dalle recenti assunzioni avviate grazie all’approvazione dei documenti di bilancio, non ultimo il bilancio consuntivo 2022.

Enzo Siviero esperto nel campo dei ponti

La prima nomina ha riguardato la scelta del profilo di Enzo Siviero, docente di origini venete e rettore, come sopra ricordato, dell’università E-Campus. Un profilo che non è nuovo alla cronache della politica comunale visto che, già lo scorso anno, venne dato vicino all’accettazione di un incarico da superconsulente proprio sul fronte delle infrastrutture. Specializzato sul tema dei “ponti”, a Siviero sarà dato l’incarico di coadiuvare gli uffici comunali, in particolari quelli dell’assessore Salvatore Orlando, proprio sullo stato dei 68 viadotti presenti in città, alcuni dei quali ridotti in pessime condizioni. Al di là del celeberrimo caso che riguarda il ponte Corleone, anche gli altri ponti sull’Oreto (fatta eccezione per il ponte delle Teste Mozze) hanno certamente vissuto giorni migliori: dal ponte Bailey al ponte a Mare, passando anche per lo stesso ponte Oreto, i cui lavori di manutenzione sono slittati al 2024. Ma anche altre strutture del capoluogo siciliano attendono interventi, come il ponte di viale Regione Siciliana che sovrasta via Emily Balch, a Villagrazia, nonchè lo stesso ponte di via Ernesto Basile.

Nicolò Mannino consulente sull’educazione alla legalità

L’altro profilo scelto è quello del professore Nicolò Mannino, il quale collaborerà con l’Amministrazione fornendo le sue competenze sul fronte dell’educazione alla Legalità. Mannino è infatti il fondatore e il presidente del “Parlamento della Legalità Internazionale”, nonchè vincitore della borsa di ricerca sul tema “La Fruizione dei beni culturali come strategia educativa per la promozione della legalità”. Secondo quanto previsto dal bando, il tecnico presenta competenze specifiche nei campi della Cultura, Spettacoli, Sport e Turismo. Nella sua attività affiancherà il vicesindaco Carolina Varchi. Gli incarichi decorreranno dall’attribuzione della collaborazione di consulenza gratuita e dureranno fino alla fine del mandato del sindaco, fatte salve diverse esigenze. In entrambi i casi si tratta di collaborazioni a titolo gratuito, senza oneri per l’Amministrazione Comunale.

