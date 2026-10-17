Su 485 procedure attive nel Paese, ben 110 riguardano Comuni siciliani

La Sicilia si conferma la regione italiana più esposta alla crisi finanziaria degli enti locali. A fotografare una situazione preoccupante è l’ultimo report del Centro studi Unimpresa, elaborato sui dati della Corte dei conti, secondo il quale nell’Isola sono attive ben 110 procedure di dissesto e riequilibrio finanziario, il numero più alto a livello nazionale. Su un totale di 485 procedure registrate in Italia alla fine del 2025, oltre una su cinque riguarda infatti amministrazioni comunali siciliane. Un dato che colloca la Sicilia davanti a Campania e Calabria e che evidenzia il forte squilibrio territoriale esistente nel Paese sul fronte della salute finanziaria degli enti locali.

Sicilia prima per comuni in difficoltà

Secondo l’analisi, le 110 procedure attive in Sicilia rappresentano il 22,7% del totale nazionale. Nel dettaglio si tratta di 71 procedure di dissesto finanziario e 39 procedure di riequilibrio pluriennale. La Sicilia precede la Campania, che conta 104 procedure, e la Calabria, ferma a 101. Complessivamente, le tre regioni del Mezzogiorno concentrano 315 procedure attive, pari al 64,9% del totale italiano, confermando come la fragilità dei bilanci comunali sia prevalentemente un fenomeno meridionale.

Una situazione che viene da lontano

Il dato più significativo emerge dall’analisi storica. Dal momento dell’introduzione degli strumenti di risanamento fino al 2025, in Sicilia sono state attivate 265 procedure di dissesto o riequilibrio, un numero che colloca l’Isola tra le aree più colpite del Paese. Solo Calabria e Campania registrano valori superiori. Insieme, queste tre regioni rappresentano oltre il 63% delle procedure attivate in Italia negli anni. Un indicatore che racconta difficoltà strutturali e non episodi isolati.

Dietro i numeri ci sono cittadini e servizi

A livello nazionale sono circa 6,5 milioni gli italiani residenti in Comuni interessati da procedure di crisi finanziaria, pari a circa un cittadino ogni nove. Le passività complessive accumulate dagli enti locali in difficoltà ammontano a 6,2 miliardi di euro, con un valore medio teorico di circa 954 euro per abitante. Numeri che, sottolinea Unimpresa, non rappresentano un debito a carico diretto dei cittadini, ma che danno la misura delle difficoltà economiche che gravano sulle amministrazioni.

Quando un comune entra in dissesto o in riequilibrio, infatti, gli effetti possono riflettersi sulla programmazione degli investimenti, sulla qualità dei servizi pubblici, sui tempi di pagamento ai fornitori e più in generale sulla capacità dell’ente di sostenere lo sviluppo economico del territorio.

Il peso dei piccoli Comuni

Un altro elemento che emerge con forza riguarda i piccoli centri. In Italia sono 269 i comuni con meno di 5.000 abitanti coinvolti in procedure di crisi finanziaria, un numero in crescita rispetto all’anno precedente. Una dinamica che interessa particolarmente anche il Mezzogiorno e la Sicilia, dove numerosi piccoli municipi devono fare i conti con strutture amministrative ridotte, difficoltà nella riscossione dei tributi e una limitata capacità di programmazione finanziaria.

La sfida della prevenzione

Secondo gli esperti di Unimpresa, il vero obiettivo deve essere oggi la prevenzione delle crisi e non soltanto la gestione dei dissesti già conclamati. Rafforzare le competenze amministrative, migliorare la capacità di riscossione delle entrate, potenziare i sistemi di controllo e fornire assistenza tecnica agli enti più piccoli rappresentano gli strumenti principali per evitare che nuovi Comuni finiscano in una situazione di emergenza finanziaria. Per la Sicilia, che detiene il poco invidiabile primato nazionale con 110 procedure attive, la sfida appare ancora più urgente: il risanamento dei conti pubblici locali è infatti una condizione essenziale per garantire servizi efficienti a cittadini e imprese e sostenere lo sviluppo economico dei territori.