Pubblicata la graduatoria finale

Le porte dei Centri per l’Impiego in Sicilia si apriranno anche per altri 176 istruttori amministrativo contabili (CPI – IAC). È stata, infatti, pubblicata la graduatoria finale del concorso per il rafforzamento dei CPI per 176 istruttori, scelti su una rosa di 1622 candidati, risultati idonei alla prova selettiva.

Per loro scatterà, ora, l’assunzione con un contratto a tempo pieno e indeterminato (profilo C), in base a quanto previsto dall’art. 10 del bando di concorso.

La graduatoria è stata proposta dalla commissione esaminatrice, secondo l’ordine del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato nella prova scritta, sommato al punteggio attribuito ai titoli di studio e di servizio, tenuto conto dei titoli di precedenza e preferenza.

Si attende l’elenco degli istruttori operatori mercato del lavoro

All’appello manca adesso solo la graduatoria relativa ai 311 istruttori operatori del mercato del lavoro (CPI – OML) per i Centri per l’impiego, così da chiudere il quadro delle graduatorie definitive, approvate e pubblicate a cura del Dipartimento regionale della Funzione pubblica e del personale.

Nelle scorse settimane erano stati pubblicati gli elenchi dei 264 funzionari di categoria D vincitori del concorso pubblico per il potenziamento dei Centri per l’impiego della Sicilia, di recente chiamati a scegliere la sede di lavoro fra quelle disponibili per ciascuno dei profili messi a concorso. Si tratta in particolare dei 28 Analisti del mercato del lavoro (CPI-AML), 131 Specialisti mercato e servizi del lavoro (CPI-SML), 79 Specialisti amministrativo-contabile (CPI-SAM) e 26 Specialisti informatico-statistico (CPI-SIS).

Completate le procedure concorsuali per il ricambio generazionale

In appena dieci mesi sono state completate, anche, tutte le procedure concorsuali relative alle assunzioni per il ricambio generazionale negli uffici della Regione Siciliana, 100 funzionari chiamati anch’essi a scegliere la sede di lavoro, ovvero 11 funzionari per i sistemi informativi e tecnologici (RAF-SIT), 5 funzionari per il controllo di gestione (RAF-COG), 18 funzionari economico-finanziari (RAF-EFI), 24 funzionari tecnici (RAF-TEC), 8 avvocati (RAF-AVV), 12 funzionari per tutela e sviluppo del territorio e sviluppo rurale (RAF-AGR) e 22 funzionari amministrativi (RAF – AMM).

L’elenco definitivo dei 176 istruttori amministrativo contabili (CPI – IAC), approvato con D.D.G. n.5040 del 23/12/2021, rettificato con D.D.G. n.5245 del 29/12/2021 e modificato con D.D.G. n.118 del 21/01/2022, è disponibile sul sito della Regione Siciliana (Dipartimento regionale della Funzione pubblica e del personale) e sul sito del Formez.