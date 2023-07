Si cercano medici, assistenti tecnici e amministrativi e professionisti sanitari

Per chi è alla ricerca di un impiego nel settore pubblico sono diversi i bandi di concorso pubblico al momento attivi nell’isola.

Le procedure concorsuali riguardano sia il personale diplomato che laureato e interessano il comparto sanità, così come altri enti locali.

Sarà possibile lavorare come tecnici, assistenti amministrativi, data entry, conduttori di macchine complesse, addetti all’archivio, come tecnici o professionisti in area sanitaria, ma anche lavorare come impiegati presso enti pubblici locali.

Vediamo quali sono i concorsi pubblici in Sicilia, ancora aperti.

Concorso ARPA Sicilia per 129 profili

L’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (ARPA) della Sicilia ha indetto un bando di concorso per 129 figure professionali da inserire a tempo pieno e determinato.

In particolare, la selezione servirà a reclutare 83 collaboratori tecnico professionali (area dei professionisti della salute e dei funzionari), 43 assistenti tecnici e 3 figure con ruolo tecnico da inserire tra il personale di supporto.

Le prove d’esame consisteranno in una prova scritta e nella valutazione dei titoli.

Sarà possibile inviare la candidatura tramite la piattaforma dedicata ai concorsi entro il 22 luglio 2023.

Concorso ASP di Enna per 31 dirigenti medici

L’ASP di Enna ha pubblicato un nuovo bando di concorso pubblico per la selezione a tempo indeterminato di 30 dirigenti medici di varie discipline (Chirurgia Generale, Ginecologia ed Ostetricia, Medicina generale, Malattie infettive, Patologia clinica, Medicina Legale, Pediatria, Radiodiagnostica, Medicina trasfusionale) e 1 Dirigente Fisico.

La selezione consisterà in una prova scritta, una prova pratica, una prova orale e nella valutazione dei titoli posseduti.

Sarà possibile inviare la domanda di partecipazione attraverso la piattaforma messa a disposizione dall’ASP di Enna entro il 9 luglio 2023.

Concorso ASP di Agrigento per 26 posti in vari profili

L’ASP di Agrigento ha indetto una selezione per 26 figure (cat. D) da inserire a tempo indeterminato. Nello specifico, l’azienda sanitaria è alla ricerca di n. 4 ostetrici; n. 5 fisioterapisti; n. 7 tecnici sanitari di radiologia medica; n. 4 tecnici sanitari di laboratorio biomedico; n. 3 tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro; n. 2 ortottisti; n. 1 terapista occupazionale.

La selezione consisterà in una prova scritta, una prova pratica, una prova orale e nella valutazione dei titoli posseduti.

Le candidature potranno essere presentate per via telematica effettuando obbligatoriamente l’iscrizione online sul sito dell’ASP di Agrigento.

Concorso Centro Neurolesi Bonino Pulejo di Messina per 19 dirigenti medici

Il Centro Neurolesi Bonino Pulejo di Messina è alla ricerca di 19 dirigenti medici da inserire a tempo indeterminato in varie discipline (Gastroenterologia con esperienza in endoscopia; Endocrinologia; Medicina Interna; Medico di Neurologia; Medicina D’Emergenza – Urgenza; Malattie Infettive; Cardiologia; Anestesia e Rianimazione; Malattie Respiratorie; Urologia; Medicina Fisica e Riabilitativa).

La procedura concorsuale, secondo quanto riportato dal bando di concorso, prevederà una prova scritta, una prova pratica, una prova orale e la valutazione dei titoli posseduti.

La domanda di partecipazione dovrà essere inviata entro il 13 luglio 2023 tramite indirizzo PEC nominativo all’indirizzo PEC protocollo@pec.irccsneurolesiboninopulejo.it.

Concorso Autorità Portuale di Palermo per 2 impiegati

L’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale ha indetto una selezione per la copertura di n. 2 figure a tempo indeterminato da inserire come impiegati di IV livello presso le sedi di Trapani e di Licata.

Le figure ricercate dovranno possedere competenze in materia di: lavoro portuale; security portuale; ambiente, con particolare riferimento alle attività portuali; sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento al lavoro portuale; servizi tecnico-nautici (ormeggio, pilotaggio, rimorchio).

L’iter concorsuale prevederà una prova orale e per titoli e la domanda di partecipazione dovrà essere consegnata entro il 16 luglio 2023, in busta chiusa, all’Autorità di Sistema Portuale del mare di SiciliaOccidentale – Ufficio Protocollo – Via Piano dell’Ucciardone, 4 – 90139 – Palermo o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, tramite corriere o brevi manu presso l’Ufficio Protocollo dell’Ente (aperto dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13 e il martedì e il giovedì dalle 15.20 alle 17.30).

Concorso Osservatorio Astronomico per 1 collaboratore amministrativo

L’Osservatorio Astronomico di Palermo “Giuseppe S. Vaiana” – Istituto Nazionale di Astrofisica ha pubblicato un bando di concorso per la selezione di un collaboratore di amministrazione (VII livello) a tempo determinato nell’ambito del PNRR.

La scadenza del bando è stata prorogata al 20 luglio 2023. Sarà possibile inviare la domanda tramite la piattaforma informatica denominata “PICA“.

Ferrovia Circumetnea di Catania, 1 posto di capo unità tecnica

La Gestione Governativa della Ferrovia Circumetnea di Catania è alla ricerca di 1 capo unità tecnica Manutenzione Infrastruttura da assumere a tempo indeterminato.

La procedura concorsuale prevederà un’eventuale prova preselettiva, una prova orale e la valutazione dei titoli.

I candidati interessati potranno partecipare alle selezioni inviando la propria candidatura entro il 27 luglio 2023 tramite l’apposita piattaforma informatica.

Concorso Ordine dei Medici Ragusa per 1 assistente amministrativo

L’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Ragusa ha indetto un concorso per la copertura di 1 posto dell’area assistenti amministrativi, con contratto di formazione e lavoro per 12 mesi.

Le prove d’esame consisteranno in una prova scritta, una prova orale e nella valutazione dei titoli.

La domanda di partecipazione dovrà essere consegnata entro il 3 agosto 2023 all’Ordine provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Ragusa – Via Guglielmo Nicastro, 50 97100 Ragusa presso gli uffici di segreteria dell’Ordine o tramite PEC all’indirizzo info.rg@pec.omceo.it .