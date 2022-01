presentazione delle domande entro il 27 gennaio

Nuove opportunità di lavoro al Ministero della Giustizia.

Si cercano 140 funzionari contabili

E’ stato pubblicato il bando del concorso pubblico, per esami, per la copertura di 140 posti a tempo indeterminato, profilo di Funzionario Contabile, III Area funzionale, fascia retributiva F1 – nei ruoli del personale del Ministero della Giustizia.

Necessari diploma di laurea o laurea nelle seguenti discipline

Oltre ai requisiti generali previsti dalla legge per partecipare ai concorsi pubblici, occorre avere conseguito il diploma di laurea (DL) in: Economia e commercio; laurea (L): L-18 Scienze dell’economia e della gestione aziendale, L-33 Scienze economiche; laurea magistrale (LM): LM-56 scienze dell’economia, LM-77 scienze economico-aziendali; laurea specialistica (LS): 64/S scienze dell’economia, 84/S scienze economico-aziendali; ovvero titoli equiparati ed equipollenti.

Una prova scritta e una prova orale

La selezione prevede una prova scritta e una prova orale che comporterà anche l’accertamento della conoscenza della lingua straniera e delle capacità e competenze relative all’uso di apparecchiature e applicazioni informatiche.

Presentazione delle domande in modalità telematica entro il 27 gennaio

Il termine per inviare le domande è il 27 gennaio 2022. La domanda di partecipazione deve essere redatta ed inviata esclusivamente con modalità telematiche.

Per accedere al form di domanda il candidato dovrà utilizzare esclusivamente il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID). Il bando è consultabile sul sito del Ministero della Giustizia.

In arrivo maxi concorso per 5410 diplomati e laureati

Come vi abbiamo raccontato l’11 gennaio, il Ministero della Giustizia starebbe per bandire un concorso che prevede la maxi infornata di nuovi dipendenti, si tratta di un concorso per ben 5410 posti. Le migliaia di posizioni sarebbero aperte a diplomati e laureati nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza varato dal governo nazionale con il placet dell’Ue. In particolare, le nuove risorse che saranno inserite nella pubblica amministrazione saranno ripartite in varie aree del Ministero per rimpinguare gli organici carenti a causa di pensionamenti ordinari e quota cento.

I posti a concorso

Il bando, secondo alcune indiscrezioni, dovrebbe mettere a concorso 1.660 unità complessive per i profili professionali, non ricompresi tra quelli ordinariamente previsti nell’Amministrazione giudiziaria, di Tecnico IT senior, Tecnico di contabilità senior, Tecnico di edilizia senior, Tecnico statistico, Tecnico di amministrazione, Analista di organizzazione. Vi saranno poi 750 unità complessive per i profili professionali, non ricompresi tra quelli ordinariamente previsti nell’Amministrazione giudiziaria, di Tecnico IT junior, Tecnico di contabilità junior, Tecnico di edilizia junior. Ma non finisce qui perchè il concorso vedrà anche 3.000 unità per il profilo professionale, non ricompreso tra quelli ordinariamente previsti nell’Amministrazione giudiziaria, di operatore di data entry.