la denuncia dei sindacati che chiedono l'intervento di samonà

Nuovi problemi per il personale del dipartimento Beni Culturali della Regione siciliana. A denunciarli tramite una nota i sindacati. “Mentre il Dirigente Generale e l’Assessore ai Beni Culturali e all’Identità Siciliana lavorano, come prevedono le più elementari norme in materia di tutela della salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro, al fresco dell’aria climatizzata, tutto il personale del Dipartimento, considerato l’intenso caldo, boccheggia e lavora in condizioni invivibili considerate le alte temperature all’interno delle loro stanze e il mancato funzionamento del sistema di climatizzazione”.

A dichiararlo sono i responsabili regionali per le politiche dei beni culturali di Cobas/Codir, Sadirs e Siad CSA.

I sistemi di climatizzazione degli uffici non funzionano

“Nonostante quanto preveda il testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e il Contratto Collettivo Regionale di Lavoro – continuano i sindacalisti – sempre più spesso, invece, assistiamo a una scarsa propensione dei datori di lavoro dell’Amministrazione a gestire eventi, ampiamente programmabili, già nel corso dei mesi più freddi, nel tentativo di essere pronti e di ridurre al minimo eventuali effetti, che si potrebbero manifestare nei mesi più caldi, come nel caso, ad esempio, di un cattivo funzionamento dei sistemi di climatizzazione degli uffici”.

“Personale a rischio, la salute a repentaglio”

“Non è possibile, – proseguono i sindacalisti delle Organizzazioni Sindacali Autonome – che il personale debba lavorare in condizioni di salubrità e di sicurezza assolutamente precarie in considerazione di una temperatura esterna di circa 30 gradi centigradi che all’interno degli edifici aumenta in maniera esponenziale, mettendo a repentaglio la propria salute, esponendo a rischi, anche gravi, la sicurezza del medesimo personale”.

“Il dirigente generale non affronta le problematiche dei lavoratori”

“Vogliamo ancora una volta ricordare al Dirigente Generale – commentano gli Autonomi – che avrebbe avuto tutto il tempo per verificare l’efficienza e il funzionamento del sistema di climatizzazione del Dipartimento, convocare i sindacati, considerato che la materia sulla sicurezza sul lavoro è una materia negoziale, ma invece come ormai è diventata una sua caratteristica sceglie la strada di non affrontare le problematiche riguardanti i lavoratori”.

“Comportamento irriguardoso e irrispettoso, intervenga Samonà”

“Ci aspettiamo – concludono i sindacalisti di Cobas/Codir, Sadirs e Siad Csa – che l’Assessore ai beni culturali, considerato il protrarsi di un comportamento inerte del Dirigente Generale, irriguardoso e irrispettoso, delle più elementari materie sindacali, negoziali e del suo continuo sfuggire dai tavoli contrattuali, avochi a se la materia, convochi le Organizzazioni Sindacali e prenda seri provvedimenti come, tra l’altro, la legge 10 del 15 maggio 2000 e s.m.i., in caso di inerzia del Dirigente Generale, gli impone”.