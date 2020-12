la richiesta di finanziamento era stata avanzata due anni fa

“Oggi abbiamo dato il nostro via libera all’intesa in Conferenza Stato-Regioni sul contributo da 487 milioni di euro, da parte dello Stato, per le nuove linee della tramvia di Palermo. Pur avendo sempre manifestato delle perplessità ben motivate sul progetto, non abbiamo fermato l’accordo con l’intento di convocare un tavolo tecnico in Regione per pianificare e progettare al meglio quest’opera così importante”.

Lo affermano il vicepresidente della Regione Gaetano Armao e l’assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone.

“Procederemo in tal senso non appena sarà disponibile il decreto di finanziamento dell’opera, per la quale risultano già stanziati 287 milioni mentre gli altri 200 vanno ancora iscritti a bilancio dello Stato – aggiungono – Vogliamo un’infrastruttura che, dal punto di vista urbanistico, abbia su Palermo il minore impatto possibile, ma al contempo rilanci la mobilità sostenibile in città”.

Si tratta dell’approvazione della richiesta di finanziamento avanzata al MIT nel 2018 per le ex linee D, E, F e G (attualmente 7A, 7B, 8, 9A, 9B) nell’ambito del cosiddetto “avviso numero 1” per il riparto del Fondo da destinarsi ai sistemi di Trasporto Rapido di Massa. Un fondo che aveva visto esclusa la città nella prima “tornata” di finanziamenti, a fine 2019, per 2,3 miliardi di euro circa su base nazionale. Si era quindi aperta una nuova “finestra” di finanziamenti, con domande da presentare entro il 15 luglio scorso (proroga della scadenza fissata per il 30 aprile), per ulteriori 1,392 miliardi.

Da tempo si attendeva quindi il responso per la città di Palermo, sulla base delle integrazioni alla documentazione fatte pervenire a fine aprile. Le tratte interessate dal finanziamento, per complessivi 44,7 km sono:

7A: Bonagia-Giachery (ex linea F + ex linea D)

7B: Basile-Giachery (ex linea F)

8: Villa Sofia-Francia (ex linea E1)

9A: Villa Sofia-Mondello (ex linea E2)

9B: Villa Sofia-Sferracavallo (ex linea G)

Le linee rimanenti per l’estensione della rete, ovvero le ex linee A, B e C, oggi denominate 5 e 6, sono inserite nel cosiddetto “Patto per Palermo” che ne assicura il finanziamento a condizione che si rispetti la scadenza (prorogata a fine 2021) per l’attivazione dei contratti.