verso la scelta di Ievolella come commissario per la viabilita' in sicilia

“Con questa riforma consegniamo i consorzi agli agricoltori, continuiamo a garantire il consorzio con 60 milioni di euro e paghiamo anche i creditori. Mettiamo un punto a una vicenda dolorosa che ha fatto di un ente che doveva favorire e sviluppare l’agricoltura un carrozzone politico ed elettorale”.

Lo ha detto il presidente della Regione Nello Musumeci, a Palazzo d’Orleans, presentando insieme con il direttore dell’assessorato regionale Agricoltura Dario Cartabellotta e con il consulente Ezio Castiglione, il disegno di legge di iniziativa del governo regionale, costituito da 42 articoli, che punta a riformare e riordinare i consorzi di bonifica e irrigazione della Regione Siciliana, che sarà approvato nei prossimi giorni dalla giunta.

“Saniamo – ha detto Musumeci – un ente che è stato devastato e che si porta dietro un pesante retaggio della peggiore politica siciliana. Non tutti i dipendenti sono funzionali alle reali necessità. Abbiamo più personale amministrativo di quanto ne serva e non tutto il personale che va nella e campagne e sorvegliare o a occuparsi della rete è abbastanza preparato”.

Musumeci, nei giorni scorsi, ha anche incontrato le associazioni di categoria e le organizzazioni sindacali per illustrare il nucleo della riforma. “L’obiettivo è quello di restituire all’agricoltura uno strumento necessario per lo sviluppo e la modernizzazione”, ha sottolineato Castiglione.

Il governatore non poteva esimersi dal rispondere alle domande sul rimpasto nella giunta che sempre ritardare rispetto agli annunci con una situazione che si fa difficile nella maggioranza “Spero presto, ci stiamo pensando” ha risposto Musumeci con particolare riferimento alla nomina dei due assessori ai Beni culturali e al Turismo, rimasti senza guida a seguito della morte dell’assessore Sebastiano Tusa e delle dimissioni di Sandro Pappalardo. “Spererei entro qualche settimana – ha aggiunto – ma inutile dare date. I due assessorati stanno comunque lavorando senza soluzione di continuità. Troveremo una soluzione anche per questo”.

Nel pomeriggio, poi, il governatore sarà a Roma “Con il ministro Toninelli stiamo concordando un nome che sia un tecnico di altro profilo per il ruolo di commissario straordinario per le strade della Sicilia. Noi penseremo a una persona lontana dai partiti, potrebbe essere per esempio il capo del provveditorato alle Opere pubbliche di Sicilia e Calabria Gianluca Ievolella” ha detto ai cronisti.

“Sul nome non ci siamo ancora confrontati con il ministro Toninelli – ha sottolineato Musumeci – è solo una mia idea, ne ho parlato con l’assessore Marco Falcone ma credo che il ministro non possa che essere favorevole perché si tratta di un alto dirigente che appartiene all’amministrazione dello Stato Il problema non è il nome ma capire se lo Stato ha una procedura celere e le risorse per rimettere in sesto le strade provinciali”.