Torna alta la tensione attorno al rinnovo del contratto dei dipendenti della Regione Siciliana per il triennio 2025-2027. La giornata di ieri, 12 novembre 2026, che avrebbe dovuto segnare la ripresa delle trattative per il comparto non dirigenziale, si è trasformata in un duro botta e risposta tra il sindacato Cobas-Codir e l’assessorato regionale alla Funzione pubblica.

L’allarme del Cobas-Codir: “Sospese le relazioni sindacali”

A far saltare il banco è stata la notizia, circolata nelle ultime ore, della presunta scomparsa dal disegno di legge di Bilancio per il 2027 di 20 milioni di euro destinati ad adeguare l’indennità di amministrazione dei regionali a quella degli statali. Di fronte a questo scenario, il Cobas-Codir ha deciso di disertare la seduta all’Aran Sicilia, congelando le relazioni sindacali e proclamando con effetto immediato lo stato di agitazione di tutto il personale.

“Appena ieri, nel nostro comunicato dell’11 novembre, avevamo salutato come una buona notizia il recepimento delle richieste del Cobas-Codir – spiega la Segreteria Generale del sindacato –, accogliendo con favore sia lo stanziamento per l’indennità di amministrazione, sia le somme per adeguare il buono pasto da 7 a 10 euro e per avviare finalmente la previdenza complementare tramite il Fondo Perseo”. La retromarcia ha però scatenato la protesta: “Scoprire a distanza di poche ore che i 20 milioni per l’indennità rischiano di sparire rappresenta una doccia fredda inaccettabile”.

Il sindacato punta il dito contro possibili tagli interni all’amministrazione regionale: “Sarebbe un clamoroso e vergognoso voltafaccia se la proposta portata in legge di bilancio dall’Assessorato della Funzione Pubblica venisse cancellata con un colpo di spugna da qualche manina dell’Assessorato dell’Economia. Ciò avverrebbe in totale spregio ai precisi impegni politici assunti a Palazzo d’Orleans con le organizzazioni sindacali durante le mobilitazioni dei mesi scorsi”. In caso di conferma dello “scippo”, il sindacato annuncia azioni di lotta “a 360 gradi” in tutta l’Isola.

La replica dell’assessore Garigliano: “Risorse confermate”

A stretto giro è arrivata la risposta dell’assessore regionale alla Funzione pubblica, Francesca Garigliano, che ha respinto l’ipotesi di tagli e confermato la copertura finanziaria nella manovra appena varata dalla giunta.

“Quest’anno il governo Schifani ha già destinato al personale regionale 20 milioni di euro per la parte variabile della retribuzione attraverso le diverse manovre finanziarie – chiarisce l’esponente dell’esecutivo –. A queste risorse si aggiungono, oltre alle somme già accantonate per i rinnovi contrattuali, altri 25 milioni previsti dal disegno di legge di Stabilità 2027-2029 appena approvato dalla giunta”.

Secondo Garigliano, il pacchetto copre tutte le voci richieste dalle sigle: “Lo stanziamento servirà per l’incremento del trattamento accessorio, per il finanziamento del Fondo di previdenza complementare Sirio-Perseo, per l’aumento del valore dei buoni pasto per il comparto e per l’introduzione dei buoni pasto anche per i dirigenti. Ci sono, dunque, le risorse necessarie per dare concreta attuazione agli impegni assunti per il rinnovo del contratto di lavoro del personale della Regione Siciliana per il triennio 2025-2027, il terzo di questa legislatura”.

Infine, l’assessore apre alla possibilità di correggere tecnicamente la destinazione contabile dei fondi, qualora il nodo fosse legato all’allocazione tra salario accessorio e indennità fissa: “Qualora fosse necessario trasferire gli stanziamenti dal salario accessorio al trattamento fondamentale, ossia da un capitolo di bilancio a un altro – conclude – il governo è pronto a valutare di presentare in commissione Bilancio all’Ars un emendamento tecnico a saldo invariato”.