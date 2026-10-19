Tamajo: «Semplificare le procedure»

Le banche hanno ora i moduli per applicare la convenzione tra Regione Siciliana e ABI Sicilia sui conti correnti vincolati. È lo strumento con cui passano i contributi pubblici destinati agli investimenti delle imprese siciliane finanziati con la programmazione 2021-2027. La modulistica per gli istituti bancari è disponibile da oggi, 19 ottobre, sul portale della Regione Siciliana.

Cosa prevede l’accordo

La convenzione è stata firmata dal dipartimento regionale delle Attività produttive e da ABI Sicilia. È stata approvata con il decreto n. 2966 del 16 ottobre 2026. Il testo disciplina l’uso dei conti vincolati per gli interventi finanziati con i fondi del ciclo 2021-2027.

Secondo la Regione, l’accordo serve ad agevolare gli investimenti delle imprese e a gestire in modo più efficiente le agevolazioni pubbliche. Dovrebbe anche garantire la trasparenza e la tracciabilità delle risorse.

Tamajo: «Semplificare le procedure»

L’assessore regionale alle Attività produttive Edy Tamajo spiega così il passaggio alla fase operativa: «Con la pubblicazione della modulistica rendiamo concretamente operativa una convenzione strategica per il nostro sistema produttivo», dichiara. «Il nostro obiettivo è semplificare le procedure, ridurre le difficoltà finanziarie che spesso rallentano gli investimenti e accompagnare le imprese dalla concessione del contributo fino alla realizzazione dei progetti. La collaborazione con il sistema bancario è fondamentale per trasformare le risorse regionali ed europee in opportunità reali di sviluppo, competitività e occupazione».

L’assessore insiste poi sul rapporto tra pubblico e credito: «La Sicilia ha bisogno di strumenti concreti e di un rapporto sempre più stretto tra istituzioni, banche e mondo produttivo. Vogliamo costruire un sistema capace di sostenere chi investe, innova e crea lavoro, superando gli ostacoli burocratici e finanziari che troppo spesso frenano la crescita delle nostre imprese».

I ringraziamenti a UniCredit e ABI

Tamajo chiude con un riferimento a Salvatore Malandrino, regional manager Sicilia di UniCredit: «Desidero ringraziare in particolare Salvatore Malandrino, Regional Manager Sicilia di UniCredit, per l’attenzione e la sensibilità dimostrate verso le esigenze del tessuto imprenditoriale siciliano. Un ringraziamento va anche ad ABI Sicilia, al Dipartimento regionale delle Attività produttive e a tutti coloro che hanno contribuito a questo importante risultato. La collaborazione tra istituzioni e sistema bancario rappresenta una leva decisiva per il futuro economico della nostra Isola».

Immagine generata con IA, a scopo illustrativo.