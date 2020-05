La situazione della Rap e le sue molte incognite per il futuro riguardano anche l’attuale situazione a Bellolampo. La sesta vasca esaurita rappresenta un nodo per quel che riguarda la sua gestione operativa ed in particolare l’iter necessario per la sua copertura

Il Movimento 5 Stelle ha trasmesso una interrogazione al Sindaco e alla amministrazione comunale per avere informazioni sulla Gestione Post- Operativa della VI Vasca di Bellolampo.

“Nello specifico chiediamo se il gestore Rap ha gia’ proceduto ad avviare la fase di “gestione post-operativa e più in particolare l’iter necessario alla copertura finale della discarica (“capping”), utile per minimizzare l’infiltrazione delle acque meteoriche nella discarica al fine di ridurre al minimo la produzione di percolato e quindi abbattere i relativi costi di smaltimento – scrive Antonino Randazzo -. Fondi per la gestione post mortem che la Rap ha provveduto ad accantonare in questi anni cosi’ come evidenziato nei relativi bilanci della partecipata e che ora per legge devono essere utilizzati per il post mortem della sesta vasca. Monitoreremo le fasi del post mortem della sesta auspicando venga attuato il piano previsto di chiusura e ripristino ambientale e si evitino distorsioni o anomalie come quelle avvenute per la v vasca di Bellolampo dove dopo 7 anni risulta ancora senza la copertura finale“.

Lo stesso Randazzo nei giorni scorsi aveva inviato un ulteriore richiesta riguandante il soggetto a cui affidare le vasche esaurite: “Si individui il soggetto a cui affidare la gestione delle vecchie vasche esaurite (I, II, III, III bis, IV, V e V bis) della discarica di di Bellolampo. L’onere non può continuare a gravare sulla Rap, così come stabilito da una sentenza del Tar Sicilia del 2018″. “Il contenzioso tra Regione, Comune di Palermo e curatela Amia si protrae ormai da troppi anni e deve trovare una soluzione rapida considerata anche l’approvazione da parte dell’Ars del contributo straordinario da 7,5 milioni di euro in favore del Comune proprio in relazione alla gestione post operativa delle vecchie vasche esaurite “