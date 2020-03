è in fase di allestimento e sanificazione

Apre a Palermo una struttura d’accoglienza per i senza tetto per garantire l’incolumità di tutti i cittadini senza fissa dimora. Lo rende noto il segretario generale del Sunia Palermo, Zaher Darwish. La struttura è stata prevista dal Comune per accogliere i fissa dimora ed è al momento in fase di allestimento e sanificazione.

“L’imminente attivazione della struttura protetta per i senza fissa dimora- dice Darwish -, con servizi di tutela medico sanitari, è da considerarsi una conquista della città. E è la dimostrazione che la collaborazione stretta e rispettosa dei ruoli tra il sindacato e la pubblica amministrazione non possa che dare risultati positivi all’intera comunità”.

“Speriamo che questa struttura sia capiente e che si possa garantire la salute e la sicurezza alle centinaia di senza tetto diffusi in città. Nel caso in cui non tutti dovessero avere possibilità di accesso in questo centro d’accoglienza – aggiunge Darwish – bisogna provvedere al più presto all’incolumità di quanti rimarranno fuori”.

Il Sunia è soddisfatta per la scelta del Comune di Palermo per il fatto che le richieste avanzate dal sindacato degli inquilini, sostenute dalla Cgil Palermo, di una casa protetta per dare riparo ai senza casa e dell’approntamento di presidi sanitari a loro disposizione, siano state accolte. “Con le nostre richieste – aggiunge Zaher Darwish – abbiamo voluto richiamare l’attenzione degli enti e delle amministrazioni pubbliche sul problema dei soggetti più deboli e vulnerabili della nostra città, anche in considerazione del particolare momento epidemiologico che stiamo attraversando”.