Multa di 2 mila euro per cinque persone

Da Palermo a Caltanissetta per raccogliere funghi in spregio alle misure per il contenimento dell’epidemia del Coronavirus. È scattata la denuncia per 5 persone.

Si sono spostate dalla provincia di Palermo a Santa Caterina Villarmosa (Cl) per raccogliere funghi. Due nuclei familiari, tre uomini e due donne legati tra loro da un rapporto di amicizia, hanno approfittato della bella giornata, in barba a qualsiasi ordinanza e decreto per contrastare l’emergenza coronavirus, per passeggiare tra le campagne.

Una scampagnata durata poco, fino all’arrivo dei carabinieri che hanno comminato una sanzione complessiva di circa 2 mila euro. In tutto in provincia di Caltanissetta sono state 33 le persone sanzionate dalle forze dell’ordine, multato anche il titolare di un’attività commerciale.