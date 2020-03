parla il fondatore della missione speranza e carità di palermo

E’emergenza Coronavirus e per superare questo difficile e triste momento serve la solidarietà di tutti, rivolta soprattutto alle persone più fragili e vulnerabili.

Biagio Conte, missionario laico e fondatore della Missione Speranza e Carità di Palermo che accoglie e assiste 1100 poveri, ha voluto diffondere un video-messaggio di speranza a tutta l’Italia, all’Europa, al mondo intero.

Ecco cosa ha dichiarato Biagio Conte:

“Pace e speranza in questo momento difficile di grande prova. Tante persone sono impaurite, scoraggiate, preoccupate, allarmate.

E’ vero che questa epidemia ci sta mettendo a dura prova, ma coraggio!

Dobbiamo andare avanti e affrontare questa emergenza, questo momento difficile, insieme.

La prova è forte ma insieme possiamo farcela, essendo solidali con chi in questo momento è in prima linea, come i medici e gli infermieri.

Dobbiamo stare anche vicini a tutte le istituzioni, in particolare ai sindaci, ai comuni, al Capo di Stato, ai presidenti delle Regioni, a tutti i capi di stato, alle forze dell’ordine.

Penso anche alle famiglie che si sentono bloccate, chiuse in casa, alle mamme ed i papà, ai giovani che amano tanto la libertà, dobbiamo stare vicini perché in questo momento vivano la loro libertà interiore e non si scoraggino poiché loro sono il futuro, la speranza, loro dovranno migliorare la nostra umanità.

Penso anche alla Croce Rossa, ai pompieri, alla Protezione Civile, alle associazioni, le Caritas, il Banco Alimentare, stiamo vicini a loro.

Vicini anche a quelli che in questo momento non possono lavorare.

Vicini a tutte le religioni, ascoltiamo il conforto che dà Papa Francesco.

Dobbiamo stare insieme perché possiamo fare ognuno la nostra parte per costruire, ancora insieme un mondo migliore, più giusto, più umano.

Rispondiamo con la preghiera e le opere buone.

Attenzione a quelli che sono ancora per strada, abbandonati ma anche ai malati, ai disabili, agli anziani, a chi ha contratto il virus, a chi ci ha lasciati.

Pensiamo anche agli immigrati e ai carcerati.

Dobbiamo trovare la forza per rialzarci!”