L'emergenza

Il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci ha incontrato, in video conferenza a Palazzo Orleans, i capigruppo dell’opposizione all’Ars, presenti gli assessori Gaetano Armao, Ruggero Razza, Antonio Scavone, Roberto Lagalla e Mimmo Turano.

Su invito del governatore, i deputati Giorgio Pasqua, Giuseppe Lupo, Antonio D’Agostino e Claudio Fava hanno avanzato alcune proposte sul piano economico e sanitario relative all‘emergenza coronavirus. In particolare, si è concordato sulla necessità di lavorare a una nuova legge finanziaria legata alle priorità imposte dall’attuale situazione.

In dettaglio, gli onorevoli D’Agostino, Fava, Lupo e Pasqua hanno chiesto l’adozione urgente delle seguenti misure:

In abito sanitario queste le proposte avanzate

1. tamponi periodici per tutti gli operatori sanitari, compresi i medici di famiglia;

2. tamponi per tutte le figure professionali più esposte al rischio di contagio e per i siciliani rientrati nelle settimane scorse dal continente ed attualmente in quarantena;

3. potenziamento e utilizzo di tutti i laboratori di sanità pubblica delle Asp per le analisi sui tamponi effettuati;

4. garantire la disponibilità di tutti i dispositivi di prevenzione individuale per tutti gli operatori sanitari;

5. sanificazione delle strutture sanitarie ospedaliere e territoriali pubbliche e private (compresi ambulatori dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta e delle farmacie) nonché delle ambulanze pubbliche e private, degli uffici pubblici regionali, degli enti regionali, degli enti locali nonché delle abitazioni e delle autovetture dei contagiati;

6. tempi certi di attivazione dei posti letto in terapia preintensiva e intensiva

7. attivazione di strutture, fuori dal circuito ospedaliero, per i pazienti asintomatici in quarantena;

Nella mattinata di domani, il presidente Musumeci incontrerà i capigruppo della coalizione di governo per un confronto sui medesimi temi.