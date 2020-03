Dopo l'ordinanza pubblicato l'avviso

Alberghi e hotel per la quarantena cercasi. Questo il senso dell’avviso Regione Siciliana, messo nero su bianco dal Dipartimento per la pianificazione strategica dell’assessorato alla Salute che ha l’obiettivo di reperire in ciascun territorio provinciale della Regione, almeno una struttura alberghiera con una ricettività di 100 camere per ospitare soggetti in quarantena per il coronavirus. Le strutture selezionate stipuleranno una convenzione con l’Asp di competenza. Un avviso pubblico previsto da un’ordinanza dello stesso Governatore Nello Musumeci che appunto prevede la ricerca di circa mille posti letto.

Ecco nel dettaglio alcuni requisiti che la struttura dovrà offrire per partecipare alla selezione che

La fornitura di minima da garantire per ogni camera comprende: un materasso e un cuscino, luci, energia elettrica, un televisore con digitale terrestre, wifi, acqua fredda e calda, un bollitore ed un asciugacapelli, un telefono, un bagno in stanza. La camera dovrà essere provvista di finestra e sarà destinata ad uso singolo.

L’hotel deve garantire reception/vigilanza h 24, 7 giorni su 7, secondo modalità operative da definire per scritto con l’Asp

al fine di garantire il passaggio dei fornitori, di eventuale personale sanitario e impedire l’accesso a soggetti non specificatamente autorizzati dall’ASP territorialmente competente.

L’Asp provvederà:

– a ispezionare le camere e la struttura verificando che tutto corrisponda a quanto indicato;

– a concordare con la Struttura le modalità operative per la gestione dei servizi a carico dell’Asp;

– a definire le regole di gestione degli utenti e di eventuali interventi sanitari;

– alla sanificazione iniziale delle camere da utilizzare;

-disattivare eventuali sistemi/impianti di aereazione/condizionamento/riscaldamento di tipo

centralizzato

Almeno una settimana prima della scadenza del periodo di utilizzo definito nella convenzione, ciascuna parte manifesta la volontà di concludere alla scadenza o prorogare per un ulteriore tempo. In caso di mancata comunicazione da entrambe le parti, i servizi si intenderanno tacitamente prorogati per periodi di 15 giorni. In ogni caso, considerato che gli ospiti in quarantena potrebbero finire il proprio periodo nei giorni successivi alla scadenza si concorda che, se necessario, l’Asp potrà rilasciare le camere e completare la sanificazione fino ad un massimo di 12 giorni oltre la data di scadenza pattuita.

L’Asp si impegnerà ad acquisire gradualmente le camere disponibili nella struttura, riconoscendo per ogni camera impegnata l’importo massimo di 30,00 Euro (trenta) al giorno + IVA se dovuta, in relazione alla classificazione in stelle della struttura.

L’Asp, attraverso i propri fornitori, garantisce gestendo direttamente i seguenti servizi organizzandosi

con le strutture selezionate già a partire dal periodo di preavviso iniziale:

• Sanificazione iniziale delle camere da utilizzare

• Fornitura della biancheria ospedaliera (lenzuola, coperte e asciugamani);

• Fornitura carta igienica, bagno schiuma, shampoo;

• Fornitura giornaliera pasti;

•Sanificazione giornaliera delle camere e degli ambienti ove transitano i soggetti ospitati nella

struttura, con fornitura sacchetti;

• Ricambio degli asciugamani (ogni 2 giorni);

• Ricambio delle lenzuola (ogni 7 giorni);

• Ricambio delle stoviglie (ogni 1 giorno);

• Sanificazione di ogni camera alla fine della permanenza dell’utente;

• Fornitura di DPI, ai soggetti ospitati e al personale alle dipendenze e operante nella struttura;

• Servizio di consulto psicologico, nutrizionistico e caregivers aziendali;

• Quanto sarà ritenuto utile al fine della tutela della salute dei degenti e del personale a qualunque

titolo coinvolto nella gestione della struttura, anche secondo quanto in pareri del Comitato Tecnico

Scientifico della Struttura Sanitaria di Supporto

Le manifestazioni di disponibilità dovranno pervenire entro la data del 30/3/2020 esclusivamente a mezzo PEC per al seguente indirizzo:bdipartimento.pianificazione.strategica@certmail.regione.sicilia.it