I dati dell'ufficio statistica

“Nella settimana appena conclusa si è registrata una nuova diminuzione del numero dei nuovi positivi. La situazione ospedaliera è invece leggermente peggiorata anche questa settimana: sono aumentati i ricoveri ordinari e i nuovi ingressi in terapia intensiva. Nuovamente in aumento anche il numero delle persone decedute“. – scrivono dall’Ufficio Statistica del Comune di Palermo in base ai dati della protezione civile.

– 14,4% di nuovi positivi

Nel dettaglio, nella settimana appena conclusa i nuovi positivi in Sicilia sono 39.286, il 14,4% in meno rispetto alla settimana precedente. È diminuito anche il rapporto fra tamponi positivi e tamponi effettuati, passato dal 18,6% al 17,6% e il numero degli attuali positivi è diminuito del 18,4%, passando da 229.157 a 187.062, 42.095 in meno rispetto alla settimana precedente. Le persone in isolamento domiciliare sono 186.020, 42.144 in meno rispetto alla settimana precedente.

Aumentano i ricoveri

I ricoverati sono 1042, di cui 65 in terapia intensiva. Rispetto alla settimana precedente sono aumentati di 49 unità (i ricoverati in terapia intensiva sono rimasti invariati). Nella settimana appena conclusa si sono registrati 37 nuovi ingressi in terapia intensiva (il 2,8% in più rispetto ai 36 della settimana precedente). Il numero dei guariti (793.966) è cresciuto di 81.340 unità rispetto alla settimana precedente. La percentuale dei guariti sul totale positivi è pari all’80,1% (74,9% domenica scorsa).

Ancora persone decedute

Il numero di persone decedute segnalato nella settimana è pari a 150 (23 in più rispetto alla settimana precedente). Complessivamente le persone decedute sono 10.137, e il tasso di letalità (deceduti/totale positivi) è pari all’1,0% (come la settimana scorsa).

Il bollettino di ieri

Sono 3.435 i nuovi casi di Covid19 Siciliani registrati a fronte di 30.183 tamponi processati in Sicilia. Ieri i nuovi positivi erano 4.952. Il tasso di positività scende all’11,4 % ieri era al 16,6%.

Le vittime, i guariti, gli attuali positivi

L’isola è al ottavo posto per contagi. Gli attuali positivi sono 187.062 con un aumento di 827 casi. I guariti sono 4.013 mentre le vittime sono 17 portano il totale dei decessi a 10.137.

La situazione negli ospedali

Sul fronte ospedaliero sono 1.042 ricoverati con 4 casi in più rispetto a ieri, in terapia intensiva sono 65, lo stesso numero rispetto a ieri.

La situazione nelle singole province

Questi i dati del contagio nelle singole province Palermo con 1.045 casi, Catania 618, Messina 1.510, Siracusa 294, Trapani 512, Ragusa 269, Caltanissetta 206, Agrigento 331, Enna 72.