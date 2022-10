Nell’ultima settimana la percentuale di reinfezioni sul totale dei casi Covid segnalati risulta in lieve calo rispetto alla settimana precedente, 15% contro il dato precedente del 16,4%. In totale dal 24 agosto 2021 al 19 ottobre 2022 sono stati segnalati 1.280.238 casi di reinfezione, pari al 6,8% del totale dei casi notificati nello stesso periodo. Questo quanto emerge dal Report esteso dell’Istituto superiore di Sanità (Iss) che accompagna il monitoraggio settimanale.

Cala il tasso di letalità

Nel Report anche l’andamento nei mesi della Pandemia del Cfr (Case fatality rate), ovvero il numero di decessi sulla popolazione dei casi diagnosticati e notificati che permette di avere una misura mensile del tasso di letalità del Covid-19. Il Cfr grezzo è diminuito dal 19,6%, rilevato all’inizio della pandemia, allo 0,2% di agosto 2022. A gennaio 2021 il Cfr grezzo risultava pari a 2,4% mentre a gennaio 2022 risultava pari a 0,2%. Gli alti valori osservati nella prima fase pandemica sono verosimilmente anche dovuti alla ridotta capacità diagnostica, con un numero medio giornaliero di tamponi effettuati passato da 3.110 a febbraio 2020 a 146.715 a settembre 2022 (con valore massimo pari a 983.681 tamponi medi giornalieri nel mese di gennaio 2022). I valori del Cfr standardizzato nella popolazione europea risultano sempre più bassi – rileva l’Iss – rispetto a quelli della popolazione italiana. Differenze che, in termini di letalità, sono in parte dovute “alla struttura per età della popolazione italiana, relativamente più anziana”.

Il diminuzione anche il tasso d’incidenza

Sul fronte dell’andamento settimanale del Covid in Italia, inoltre, emerge ancora dal Report esteso, il tasso d’incidenza a 7 giorni è in diminuzione in tutte le fasce d’età a eccezione delle fasce d’età più avanzate (70-79 e 80+ anni). Il tasso d’incidenza più elevato si registra nella fascia di età 70-79 anni (643 casi per 100.000 contro 529 per 100.000 della settimana precedente) mentre nella fascia 0-9 anni si registra il valore più basso pari a 161 casi per 100.000 (contro 180 per 100.000 della settimana precedente).

Il bollettino di ieri

Sono 1.408 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 10.979 tamponi processati. Ieri i positivi erano 1.520. Il tasso di positività è al 12,8%, in aumento rispetto al 12% di ieri. La Sicilia è all’ottavo posto per contagi. Gli attuali positivi sono 21.974 con un aumento di 870 casi. I nuovi guariti sono 535, tre le vittime, che portano il totale a 12.227.

La situazione negli ospedali

Sul fronte ospedaliero i ricoverati sono 295, 11 in più di ieri, mentre in terapia intensiva sono 16, due meno di ieri

La situazione nelle singole province

A livello provinciale si registrano a Palermo 355 casi, Catania 307, Messina 221, Siracusa 141, Trapani 129, Ragusa 73, Caltanissetta 56, Agrigento 84, Enna 42.