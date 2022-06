In 1.380 riceveranno contributi a fondo perduto

Pubblicato l’elenco definitivo delle imprese agricole danneggiate dall’emergenza covid19 nel periodo del lockdown compreso tra il 12 marzo e il successivo 4 maggio 2020 ammesse al finanziamento regionale. Sono in tutto 1.380 le imprese che riceveranno il contributo economico per un importo variabile fino ad un massimo di 15 mila euro per un totale di 10,8 milioni di euro da erogare, a valere sulla ‘Legge di stabilità regionale 2020-2022’ approvata dall’Assemblea regionale siciliana.

Pandemia ha causato “drammatiche conseguenze”

“Oltre 1300 aziende agricole riceveranno i benefici economici a fondo perduto per compensare le perdite e i danni durante il periodo di lockdown – spiega l’assessore all’Agricoltura, Sviluppo rurale e Pesca mediterranea, Toni Scilla -. La pandemia e il conseguente lockdown hanno causato drammatiche conseguenze di carattere economico e sociale. Questo bando, fortemente voluto dal governo Musumeci, ha messo in moto una misura necessaria per le piccole e medie imprese agricole che rappresentano il cuore dell’attività economica della nostra Isola. Si tratta di una realtà che in Sicilia è composta da circa duemila aziende, che producono un fatturato di 400 milioni di euro”.

Il meccanismo

L’avviso del dipartimento regionale Agricoltura ha previsto, per ogni singolo beneficiario, aiuti a fondo perduto da un minimo di mille euro fino a un massimo di 15 mila euro. L’elenco pubblicato delle aziende ammesse fa riferimento al bando rivolto alle imprese agricole con sede in Sicilia che nel periodo del lockdown, dal 12 marzo al 4 maggio 2020, hanno subito perdite di fatturato superiori al 60 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. L’elenco delle imprese agricole ammesse al contributo è disponibile sul portale web della Regione Siciliana.

Il caro energia mette in ginocchio le imprese

Ma adesso, dopo la pandemia, è l’aumento dell’energia a preoccupare gli agricoltori che denunciano i rincari che riguardano i costi dell’energia, del carburante e delle materie prima. Il rischio di sprofondare, dopo aver resistito alla pandemia, è abbastanza concreto. “La difficile situazione congiunturale determinata dal significativo aumento del costo dell’energia e dal parallelo aumento dei mangimi e dei concimi – dicono gli agricoltori – sta facendo venir meno una soglia di ‘soddisfazione’ per l’andamento delle imprese che stava risalendo e mettendo radici a partire dagli anni difficili che hanno fatto seguito alla grande crisi, prima finanziaria poi economica, del 2009”.