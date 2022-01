In consegna mercoledì 5 gennaio

Non si fermano le consegne di vaccini anti-Covid da parte di SDA. Il corriere espresso di Poste Italiane recapiterà nei prossimi giorni sul territorio nazionale la prima fornitura di dosi per il 2022 attraverso l’impiego di 35 furgoni speciali.

Quasi 62.000 dosi, così ripartite

In Sicilia da mercoledì 5 gennaio è previsto l’arrivo di 61.600 fiale del siero Moderna che saranno recapitate presso le farmacie ospedaliere. In particolare, i centri di destinazione saranno Palermo (15.200 dosi), Giarre (14.000), Milazzo (8.000), Agrigento (5.400), Erice Casa Santa (5.000), Siracusa (5.000), Ragusa (4.000), Caltanissetta (3.000) ed Enna (2.000).

Come prenotarsi

Con l’occasione si ricorda che restano disponibili i consueti canali messi a disposizione dall’azienda per le prenotazioni delle inoculazioni di prima o successive dosi. I cittadini in target potranno infatti prenotare l’inoculazione tramite la piattaforma prenotazioni.vaccinicovid.gov.it, il call center dedicato – telefonando al numero verde 800.009.966 attivo da lunedì alla domenica dalle ore 8 alle 20 – via SMS al numero 339.9903947, attraverso i 687 sportelli ATM Postamat o tramite i 2.200 portalettere in servizio per il recapito sull’Isola.

Sicilia da oggi in zona gialla

Da oggi, nel frattempo, la Sicilia entra in zona gialla e nonostante la cosa fosse ampiamente prevista e annunciata porta con se un po’ di paura. Si perché l’aumento esponenziale dei contagi di fine e inizio d’anno già fa vedere arancione

Da mezzanotte l’isola è zona gialla anti Covid19. Sono quattro le regioni che sono passate in zona gialla da oggi: Lombardia, Piemonte, Lazio e proprio la Sicilia. Con le nuove regole anti contagio la zona gialla, in Sicilia comporterà davvero poche differenze. Le regole in zona gialla, infatti, sono quasi uguali a quelle già esistenti in zona bianca. Di fatto viene reintrodotto solo il limite dei commensali a tavola visto che in Sicilia, per ordinanza regionale, era già in vigore l’obbligo di mascherina all’aperto.

La paura zona arancione

Ma negli ultimi tre giorni è stato un ‘delirio’ di contagi. Il picco due gironi fa con oltre 5000 ma ieri si è toccato il picco di tasso di positività con il 17% dei tamponi positivi.

Sono stati 3.964 i nuovi casi di Covid19 registrati a fronte di 22.832 tamponi processati in Sicilia. Il giorno precedente i nuovi positivi erano 5.764. Il tasso di positività sale al 17 % ieri era al 10%.