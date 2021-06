Opposizioni criticano assessore Razza

Opposizioni all’attacco in aula

Razza “Sicilia tra le prime regioni in Italia per somministrazione Pfizer”

Dipasquale “Riconferma di Razza è atto di arroganza”

Lupo “Che fine ha fatto il piano operativo regionale per velocizzare le liste d’attesa?”

Sicilia rimane prima regione per contagi giornalieri

L’Ars ha respinto la mozione delle opposizioni che contestava la gestione dell’emergenza Covid e della campagna vaccinale in Sicilia. Opposizioni all’attacco con la discussione sulla mozione di Pd, M5s e Cento passi.

L’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza ha ricevuto forti critiche con il Pd che ha chiesto la presenza in Aula del governatore Nello Musumeci. Interventi duri da parte dei dem Nello Dipasquale, Anthony Barbagallo e Giuseppe Lupo, così come dai pentastellati Nuccio Di Paola, Francesco Cappello e Giorgio Pasqua.

Le parole dell’assessore

L’assessore Ruggero Razza ha replicato alle opposizioni sottolineando alcuni dati: “Sulla somministrazione del Pfizer la Sicilia è tra le prime regioni in Italia. Nell’ambito di altri vaccini, soprattutto AstraZeneca, abbiamo osservato invece un moto di allontanamento, che non è disancorato dai fatti di cronaca: i siciliani hanno manifestazione legittima preoccupazione, tutti i casi di maggior rilievo giornalistico si sono verificati in Sicilia. Poi c’è stato un momento di ripresa, adesso l’indicazione è di utilizzare i vaccini mRna. Al momento comunque in Sicilia abbiamo somministrato più di 3,2 mln dosi, l’isola è quinta in Italia vaccini somministrati e quinta per popolazione: certo, c’è bisogno di una grande strategia di comunicazione”.

Razza ha fatto un breve cenno alla sua vicenda, con le dimissioni e il ritorno all’assessorato alla Salute: “Ho apprezzato molto nelle settimane scorse gli interventi di tutte le forze politiche, quelli di segno positivo e anche quelli di segno fortemente negativo. La credibilità della nostra Regione è molto chiara alle autorità nazionali competenti e il mio dovere è quello di lavorare con maggiore impegno e, se volete, facendo tesoro di alcuni errori”.

La Sicilia rimane prima per nuovi casi

Sono 200 i nuovi positivi al Covid19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, su 15260 tamponi processati, con una incidenza che sfiora l’1,3%. La Regione resta al primo posto in Italia per numero di contagi giornalieri. Le vittime sono state 8 e fanno salire il totale a 5.920.Il numero degli attuali positivi è di 6.367 con una diminuzione di 264 casi. I guariti sono 456.

Negli ospedali i ricoverati sono 343, 15 in meno rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 34, 5 in meno rispetto al bollettino precedente riequilibrando, così, gli aumenti dei giorni precedenti. La distribuzione di casi registrati per province vede Palermo: con 20 casi, Catania 80, Messina 1, Siracusa 11, Trapani 15, Ragusa 10, Agrigento 28, Caltanissetta 24, Enna 11.

Dipasquale “La riconferma di Razza è atto arroganza”

“Il rifiuto del presidente Musumeci di interagire con il parlamento è inaccettabile, ma ancora più grave è l’arroganza con la quale, a distanza di due mesi dall’inchiesta giudiziaria che aveva decapitato i vertici della sanita siciliana, ha deciso di riconfermare alla guida dell’assessorato il dimissionario assessore Razza senza, per altro, riuscire a metterci la faccia venendo a spiegarlo in aula”. Lo ha detto intervenendo in aula all’Ars Nello Dipasquale parlamentare regionale del partito democratico.

“Abbiamo assistito a quattro anni di fallimenti della politica sanitaria del governo Musumeci: ospedali senza personale, pronto soccorso senza medici e reparti sguarniti di personale. Per non parlare della cattiva gestione dell’emergenza Covid – ha aggiunto Dipasquale – con malati lasciati nei corridoi privi di diagnosi adeguate, ed a volte rimandati casa pur se ancora positivi al virus, esiti dei tamponi continuamente dispersi, quarantene interminabili, ultimi in una campagna di vaccinazione piena di lacune, portata avanti grazie solo al buon senso degli operatori sanitari. Musumeci riconferma Razza per non mollare la gestione politica, in chiave ‘Diventerà bellissima’, di un assessorato cruciale in un momento particolarmente interessante ma i siciliani sapranno giudicare”.

Lupo “dov’è piano recupero liste d’attesa?”

“Che fine ha fatto il piano operativo regionale per velocizzare le liste d’attesa e per il recupero delle prestazioni sanitarie rinviate a causa del Covid?” Lo ha chiesto Giuseppe Lupo, capogruppo del Pd all’Ars, all’assessore Ruggero Razza intervenendo in aula, sollecitando l’adozione del piano previsto dal dl “Sostegni bis” che destina circa 500 milioni di euro al piano di recupero delle liste d’attesa.

“È urgente recuperare il buco nero degli innumerevoli ricoveri e interventi terapeutici rinviati a causa della pandemia. Il gruppo parlamentare – ha continuato Lupo – ha votato la mozione parlamentare presentata sul tema della Sanità bocciando la gestione della pandemia dell’assessore Razza e del presidente Musumeci. I dati purtroppo parlano chiaro – ha concluso – la Sicilia è la regione che ha il più alto numero di contagi e i dati peggiori sui vaccini”.