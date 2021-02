Sono 695 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia su 22.360 tamponi processati con una incidenza di positivi di circa il 3,1%, in discesa rispetto a ieri

I nuovi contagi

La regione è settima nel contagio di oggi. Le vittime sono state 29 nelle ultime 24 ore e portano il totale a 3.757. Il totale degli attualmente positivi è 37.587, con una diminuzione di 934 casi rispetto a ieri. I guariti sono 1600.

La situazione negli ospedali

Negli ospedali continuano a diminuire i ricoveri che adesso sono 1.278; ovvero 59 in meno rispetto a ieri e diminuiscono anche quelli in terapia intensiva che sono 170, sei in meno rispetto a ieri.

La situazione nelle singole province

La distribuzione nelle province vede Palermo con 218 casi, Catania 197, Messina 93, Agrigento 58, Siracusa 38, Trapani 33, Ragusa 23, Caltanissetta 22, Enna 13.

I numeri del contagio settimanale

Nonostante i numeri del contagio in Sicilia siano da zona gialla da due settimane (trascorse in arancione) il declassamento della Sicilia e la conseguente riapertura di Bar e ristoranti (non solo da asporto e domicilio ed almeno a pranzo e per l’aperitivo) potrebbe non arrivare per la domenica di San Valentino e neanche per il lunedì o martedì seguente con il rischio di mandare a monte anche l’eventuale pranzo della successiva prima domenica di Carnevale ovvero il 21 febbraio.

L’idea di Musumeci

La possibilità è concreta anche se l’eventualità resta incredibile. A far intravedere questa eventualità che giò si subdorava da giorni è stato il Presidente della Regione Nello Musuemci che a domanda diretta sul passaggio (automatico secondo i dati) in zona gialla ha risposto con un laconico “Vedremo” per poi sostenere che per ottenere il giallo i contagi dovrebbero ulteriormente dimezzare.

Una valutazione di natura politica e non epidemiologica visto che l’indice Rt di venerdì scorso era 0,73 quindi da zona gialla e che i contagi sono ulteriormente scesi mentre è inc ostante diminuzione il numero dei ricoveri e degli attuali positivi.

Le preoccupazioni legate all’eventuale giallo

Ma anche se non lo dice Musumeci ha una preoccupazione chiara in mente. Teme che il giallo venga percepitoc me un ‘liberi tutti’ e dunque assembramenti in strada come in spiaggia (se ilt empo lo consentirà e sembra che non sarà così) e soprattutto nei locali per pranzo, apertivo o cena anticipata (al sud non finiamo dic enare entro le 22 come altrove in Italia e a quell’ora scatta comunque il coprifuoco).