Forte preoccupazione

Covid: virus dilaga tra studenti a Petralia Soprana, sulle Madonie

Il sindaco dispone la chiusura delle scuole dopo il boom di positivi

Focolaio che preoccupa anche a Roccamena.

A Petralia Soprana (Palermo), paese dell’area delle Madonie dove vivono poco più di 3 mila persone, il sindaco Pietro Macaluso ha disposto con una ordinanza la chiusura, fino a data da destinarsi, di tutte le scuole di ogni ordine e grado a causa dell’aumento dei contagi da Covid19. Chiuse anche le attività di catechesi e oratorio.

“Purtroppo, da un giorno all’altro, da pochi casi in tutto il territorio la situazione si è completamente ribaltata a causa dell’ingresso del virus nelle scuole che ha determinato una forte preoccupazione”, dice il sindaco.

Il sindaco aggiunge: “Per evitare il diffondersi del virus in accordo con il commissario provinciale straordinario per l’emergenza, Renato Costa, abbiamo ritenuto indispensabile adottare questa decisione”.

Impennata di contagi

“Purtroppo, negli ultimi giorni c’è stata una impennata di contagi nel territorio e nelle scuole che sta coinvolgendo tante famiglie – spiega il sindaco – L’invito che faccio a tutti è quello di stare attenti, rispettare le norme e le buone prassi mettendo in atto tutte le possibili accortezze. Mi auguro che la situazione rientri al più presto per evitare che il borgo più bello possa diventare zona rossa”. L’attività scolastica continuerà con la didattica a distanza fino a nuove disposizioni.

Focolaio a Roccamena

Anche il sindaco di Roccamena (Pa) Pippo Palmeri ha chiuso le scuole a causa di focolaio da Covid19. Sono circa 23 tra alunni 15 alunni e 8 tra insegnanti e genitori degli scolari contagiati. Almeno dodici sono di una quinta della scuola primaria Luigi Pirandello, e almeno tre ragazzi della scuola secondaria di primo grado Enrico Fermi, sono risultati contagiati dal Covid19. Le condizioni di tutti non risultano gravi. Ma il dato è in continua evoluzione.

Il sindaco del comune, Giuseppe Palmeri, al fine di contenere l’emergenza epidemiologica in corso, ha disposto la chiusura degli edifici scolastici di ogni ordine e grado sul territorio comunale dal fino al 13 dicembre in attesa dello screening di massa che sarà eseguito dalla struttura commissariale per l’emergenza Covid. Scopo dell’ordinanza è di evitare al massimo lo spostamento della popolazione scolastica e del personale in servizio presso gli Istituti scolastici.

“È in corso la sanificazione delle scuole – spiega il sindaco Palmeri – Sino a pochi giorni fa non era stato registrato nessun caso di positività. E temiamo che dallo screening di domenica ne emergeranno altri”. Lo screening inizierà sabato ed è rivolto a tutti i cittadini. Si terrà in via Filippo Turati presso lo spiazzale della Guardia Medica. “Alla luce del risultato dello screening valuterò se mantenere le scuole ancora chiuse o meno – dichiara non con poco pessimismo il primo cittadino -. La scuola è il luogo dove le persone si incontrano e il contagio può veicolare più facilmente”.