La scelta a scopo precauzionale

Emergenza covid a Roccamena, piccolo centro nel palermitano dove i contagi sono in aumento. Per evitare assembramenti, la parrocchia del paese d’intesa con il sindaco Giuseppe Palmeri e la stazione dei carabinieri ha organizzato la celebrazione delle comunioni in piazza. Ci saranno montati alcuni palchi distanziati per accogliere le famiglie dei ragazzini a cui sarà impartito il sacramento della comunione, tutte con green pass.

Misura precauzionale

Una soluzione scelta in comune dove al momento sono circa una quarantina i bambini che dovranno rimanere in isolamento fiduciario. Una misura necessaria a scopo precauzionale che coinvolge tutti i minori che hanno frequentato il centro estivo organizzato dal Comune a partire dal 25 agosto.

Al grest un bambino positivo

Uno dei bambini che aveva partecipato al “Grest”, un campo estivo realizzato dalla chiesa, è infatti risultato positivo al covid-19. Presso lo Sprar di Roccamena, la struttura di accoglienza per richiedenti asilo e rifugiati, sono stati accertati tre positivi. Anche gli ospiti e gli operatori dello Sprar sono stati messi in quarantena. E’ in corso nel piccolo centro il controlli dei tamponi a tutta la popolazioni per accertare altri focolai.