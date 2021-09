La scoperta fatta casualmente

Scoperti focolai di coronavirus in due strutture adibite all’assistenza di disabili a Partinico, gestite dalla stessa cooperativa sociale, la Dolce Vita. In tutto su 39 soggetti, tra assistiti e operatori, in 12 sono risultati positivi al tampone rapido. Tutti comunque erano stati già sottoposti a vaccino con entrambi le somministrazioni effettuate. Una scoperta fatta casualmente in quanto tutti sono asintomatici.

Come sono emersi i focolai

A raccontare la disavventura è Mommo Ferrara, presidente della cooperativa “Dolce vita”: “Uno dei nostri assistiti – sostiene – si era sentito male ma non per cause collegate al coronavirus. Allora, per ragioni precauzionali, avevamo deciso di ricoverarlo in ospedale. Una volta arrivati lì è stato, come da prassi, sottoposto al tampone ed è stato scoperto che era positivo. Una vera sorpresa per tutti e per questo ho immediatamente disposto di sottoporre operatori e assistiti di entrambe le strutture, quelle di via Matteotti ed Emma. Da un primo giro di tamponi rapidi in 12 sono risultati positivi su un totale di 39”.

Scattate contromisure

Già l’Usca, l’ufficio che prende in carico i positivi, ha proceduto al tampone molecolare e a stretto giro di posta dovrebbe arrivare l’esito della conferma o meno della positività. “Nel frattempo – aggiunge Ferrara – farò effettuare un secondo giro di tamponi per verificare eventuali nuovi contagi. Intanto i positivi sono stati allocati tutti in una struttura, i non positivi sono invece nell’altra”.

I contagi in aumento

Così come d’altronde il trend che si registra nel resto della Sicilia, anche a Partinico e dintorni i contagi sono in aumento. Sono tre i paesi del distretto in cui si registra un consistente aumento di positivi al coronavirus negli ultimi 3 giorni. L’Asp di Palermo nell’ultimo bollettino ha messo in evidenza i 136 positivi a Partinico, quindi 31 in più rispetto a 72 ore fa. Preoccupa Balestrate, dove sono 36 i contagiati, quindi 14 in più; anche a Borgetto numeri insù e si passa da 22 a 29 positivi. Questi dati negli altri comuni: Camporeale 2, Giardinello 29, Montelepre 52, San Cipirello 7, San Giuseppe 34 e Trappeto 13.