Da un lato i no green pass che protestano anche a Palermo,. Un fritto misto di varie posizioni quello che si vede in piazza. C’è chi manifesta perla libertà negata e magari è anche vaccinato ma difende un principio ma ci sono anche i no vax e perfino i negazionisti. Tutti concordi nel dire no al green pass. Ma in piazza è una rappresentanza davvero piccola rispetto al popolo dei non vaccinati per lo più per indolenza o paura

Dall’altra parte c’è, invece, la corsa al vaccino per ottenere quel green pass che può ‘salvarti l’estate’ viste le norme anti covid19 che saranno in vigore da venerdì prossimo. Ma i ritardatari del vaccino adesso si scontrano con orari ridotti a causa del caldo. E’ arrivato da due giorni, infatti, lo stop alle vaccinazioni alla Fiera del Mediterraneo di Palermo nelle ore più calde. L’hub vaccinale sospende le somministrazioni a causa dell’emergenza caldo. che durerà proprio fino a venerdì 6 agosto

Vaccini sono fino alle 11 del mattino e dopo le 20

Con una nota del Commissario straordinario Covid19 Renato Costa, in applicazione dell’allerta ondate di calore emanato dalla Protezione civile per tutte le strutture pubbliche, da oggi il centro vaccinale della Fiera del Mediterraneo ha sospeso la somministrazione dei vaccini alle 11 e riprenderà solo dolo le 20. Un provvedimento che avrà valore anche domani e fino a cessata emergenza caldo e all’emanazione di nuove disposizioni

In particolare il padiglione 20 funziona solo dalle 8 e fino alle 11 del mattino con ultimo ingresso alle 10 poi sospende la propria attività. Il padiglione 20 A invece, funziona dalle 8 alle 11 e dalle 20 alle 24 con ultimo ingresso consentito alle ore 23

L’assalto nelle ore serali

Così l sabato sera è diventato, vaccinale. Assalto ieri agli ingressi della Fiera, lunghe code e inevitabili assembramenti con la speranza di trovare un bigliettino di turno valido visto che comunque l’ultimo ingresso è consentito alle 23 anche se si vaccina fino alle 24. Forse sarebbe il caso di rispolverare più ampi orari notturni vista anche la ampia sospensione delle operazioni dalle 11 del mattino fino alle 20